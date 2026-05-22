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Le mur de la dette de 3,54 milliards de dollars en 2026
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CAMEROUN :: Le mur de la dette de 3,54 milliards de dollars en 2026 :: CAMEROON

Le Cameroun devra mobiliser 2 100 milliards de FCFA uniquement pour honorer son service de la dette dans les deux prochaines années. Ce chiffre, équivalent à 3,54 milliards de dollars, représente une pression inédite sur les finances publiques. L’étau budgétaire se resserre autour de l’État, contraint de puiser massivement dans ses recettes fiscales et ses réserves de devises.

Quoi, qui, quand : le calendrier implacable de la dette souveraine

L’obligation financière pèse sur l’État camerounais d’ici 2026. Le remboursement des créanciers tant multilatéraux (FMI, Banque mondiale) que bilatéraux et privés atteint un pic historique. Le besoin de financement global dépasse la capacité ordinaire de génération de recettes. Cette échéance n’est pas une prévision alarmiste mais un engagement contractuel inscrit dans la trajectoire de la dette publique camerounaise.

Pourquoi les racines du mal plongent dans la structure budgétaire

Le mécanisme de l’effet d’éviction explique la gravité de la situation. Lorsqu’un État consacre une part massive de ses ressources au remboursement, il retire mécaniquement ces liquidités aux investissements productifs. Les infrastructures logistiques, le soutien à l’industrie locale et les secteurs sociaux (santé, éducation) se trouvent sous-financés. Cette ponction aggrave le sous-investissement chronique et freine la croissance potentielle du pays.

Comment l’État peut-il boucler l’équation ? Les leviers disponibles

Pour combler le trou de 3,54 milliards de dollars, l’exécutif dispose de deux outils historiques, tous deux douloureux. Le premier consiste à augmenter drastiquement la pression fiscale sur les entreprises et les ménages. Une hausse des impôts ou des taxes pèserait directement sur les PME et le pouvoir d’achat. Le second levier repose sur l’emprunt intérieur via les bons du Trésor (BTA) et les obligations du Trésor (OTA). Cette option assèche les liquidités des banques locales : les établissements prêtent moins aux entrepreneurs, et le crédit se raréfie ou renchérit.

Enjeux à court terme et transformations structurelles sur trois à cinq ans

D’ici six à douze mois, le risque immédiat est une contraction du crédit privé. Les PME camerounaises, déjà fragiles, verront leurs conditions de financement se dégrader. L’investissement productif ralentira, avec des répercussions sur l’emploi et la consommation. À l’horizon 2029-2031, l’enjeu est plus systémique. Si l’État répète ce cycle d’endettement pour rembourser la dette existante, il s’enfonce dans une trappe à liquidité. La marge de manœuvre budgétaire pour financer la transition énergétique, le numérique ou l’industrialisation s’annulera. Le pays risque une réallocation permanente des ressources : de la croissance vers les créanciers.

Une question ouverte sur la soutenabilité du modèle camerounais

Le Cameroun peut-il encore investir dans son avenir tout en honorant son passé d’endettement ? La réponse dépend de la capacité à renégocier certaines échéances, à diversifier les sources de financement non inflationnistes, ou à accroître les recettes sans tuer le tissu économique. L’année 2026 servira de test de résistance. Sans réforme en amont, le mur de la dette deviendra un plafond de verre.

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