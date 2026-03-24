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À LA CROISÉE DU DROIT ET DE LA MÉDECINE : LE PARCOURS EXCEPTIONNEL DU DR. SANDRA TAMDJO
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YAOUNDÉ, CAMEROUN – Le Dr. Sandra Tamdjo, juriste et chercheure en médecine légale, incarne l'expertise à l'intersection du droit, de la médecine et des sciences forensiques. Formée à la Faculté de droit de l’Université de Bordeaux en France et poursuivant sa formation en Suisse, elle évolue dans un environnement international qui lui permet de développer des compétences pointues en analyse médico-légale et en investigation forensique.

UNE VOIX ÉCLAIRÉE SUR LA RESPONSABILITÉ DES SOIGNANTS

Récemment, le Dr. Tamdjo a captivé l'audience lors d'une communication à l’Ordre National des Médecins du Cameroun à Yaoundé. Son intervention, axée sur la RESPONSABILITÉ DU SOIGNANT, a mis en exergue les fondements civils, pénaux et disciplinaires qui régissent la profession. Elle a abordé des enjeux cruciaux tels que l’expertise médico-légale, l’évaluation du dommage corporel et la traçabilité des soins, tout en soulignant les défis systémiques auxquels le secteur de la santé est confronté. Ses propositions concrètes visent à améliorer la prévention des risques et la conformité juridique dans un contexte souvent complexe.

UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE FACE AU CRIME ORGANISÉ

Les recherches du Dr. Tamdjo ne se limitent pas aux questions de responsabilité. Elle s’est également penchée sur la PRISE EN CHARGE MÉDICO-LÉGALE DES VICTIMES DU CRIME ORGANISÉ, adoptant une approche qui croise le droit pénal, la médecine légale et la protection des victimes. Son analyse a révélé les lacunes des dispositifs existants et a proposé des solutions pour renforcer la coordination entre les acteurs judiciaires, médicaux et institutionnels, tout en garantissant la préservation des preuves et le respect des droits fondamentaux.

EXPLORATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Une autre facette de ses travaux explore la RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX. Elle y examine les critères juridiques d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité, le rôle de l’expertise psychiatrique, ainsi que l’équilibre délicat entre la protection de la société, les exigences du procès équitable et les impératifs thérapeutiques.

ÉTUDE COMPARATIVE DES SYSTÈMES JURIDIQUES

Le Dr. Tamdjo a également mené une étude comparative sur le SYSTÈME DU CORONER DANS LES TRADITIONS JURIDIQUES DE DROIT CIVIL ET DE COMMON LAW. Cette recherche met en lumière les enjeux d’organisation institutionnelle, de transparence et de responsabilité dans la gestion des décès à caractère médico-légal.

L'IMPORTANCE DE L'AUTOPSIE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ CAMEROUNAIS

Enfin, ses travaux portent sur la CONTRIBUTION DE L’AUTOPSIE À LA PREUVE DES ERREURS MÉDICALES AU CAMEROUN. Elle souligne le rôle déterminant de la preuve scientifique pour établir la vérité judiciaire et responsabiliser les acteurs du système de santé.

À travers ses recherches et ses interventions, le Dr. Sandra Tamdjo contribue activement à renforcer le dialogue entre le droit et la médecine, à promouvoir une justice rigoureuse et scientifique, et à améliorer les pratiques médico-légales dans des contextes juridiques en constante évolution. Sa démarche inspirante et ses travaux pionniers augurent d'un avenir où le droit et la médecine avanceront main dans la main pour garantir la justice et la sécurité des citoyens.

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