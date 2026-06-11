Orange Cameroun se mobilise pour rendre les villes plus vertes. :: CAMEROON

C’était à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin 2026. L’entreprise de téléphonie mobile s’est déployée dans la ville de Douala pour planter des arbres ; une activité parmi tant d’autres engagée dans la lutte contre le changement climatique à fort impact sur l’environnement.

La menace est très grave, celle de la destruction de l’environnement et les Nations Unis mesurent la gravité de la situation. La mobilisation de Orange Cameroun répond à cette préoccupation planétaire. Le 5 juin 2026 à Douala, Elizabeth Tchoungui, Directrice Exécutive de la Responsabilité Sociétale et Environnementale d'Orange et Patrick Benon Directeur Orange Cameroun sont descendus sur le terrain de l’action, accompagnés de nombreux volontaires et participants dans le cadre de l’opération Green City. Elle consistait à planter des arbres sur deux sites de Bépanda à Douala 5 et Bonabéri Douala 4.

Face aux défis liés au changement climatique, Orange Cameroun déploie des solutions concrètes pour réduire son empreinte environnementale. A Bepanda comme à Bonaberi, le déploiement était à la hauteur de l’engagement dans la lutte pour l’environnement saint et préservé malgré la menace de changements climatiques.

A Bepanda, Elisabeth Tsoungui à precisé « Afin de rendre les villes plus vertes et plus résilientes face aux effets du changement climatique, Orange Cameroun a lancé l’initiative Green City en partenariat avec plusieurs collectivités territoriales »

On a ainsi noté la présence d’une équipe de la Communauté Urbaine de Douala CUD partenaire DE Green City qui s’est associé à Cette initiative qui vise à lutter contre les effets des vagues de chaleur, des inondations et la dégradation des espaces verts urbains. Bien plus, Dans le cadre du projet CAMERR (Cameroon Mangrove Ecosystem Restoration), Orange Cameroun agit activement pour la préservation et la restauration des écosystèmes côtiers.

Sous forme de bilan à mi-parcours de ce programme, le Directeur général de Orange Cameroun a indiqué « À ce jour, plus de 540 hectares ont déjà été reboisés et plus de 1,3 million d’arbres ont été plantés. Au-delà du reboisement, le projet inclut également des actions de sensibilisation des populations locales et de formation à des activités économiques respectueuses de l’environnement ».

De manière générale, Les municipalités de Limbé II, Bafoussam III, Mfou participent à ce programme. Depuis son lancement en 2025, près de 5 000 arbres ont déjà été plantés.

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