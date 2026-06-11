Camer.be
Orange Cameroun se mobilise pour rendre les villes plus vertes.
CAMEROUN :: SOCIETE

Orange Cameroun se mobilise pour rendre les villes plus vertes. :: CAMEROON

C’était à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 juin 2026. L’entreprise de téléphonie mobile s’est déployée dans la ville de Douala pour planter des arbres ; une activité parmi tant d’autres engagée dans la lutte contre le changement climatique à fort impact sur l’environnement.

La menace est très grave, celle de la destruction de l’environnement et les Nations Unis mesurent la gravité de la situation. La mobilisation de Orange Cameroun répond à cette préoccupation planétaire. Le 5 juin 2026 à Douala, Elizabeth Tchoungui, Directrice Exécutive de la Responsabilité Sociétale et Environnementale d'Orange et Patrick Benon Directeur Orange Cameroun sont descendus sur le terrain de l’action, accompagnés de nombreux volontaires et participants dans le cadre de l’opération Green City. Elle consistait à planter des arbres sur deux sites de Bépanda à Douala 5 et Bonabéri Douala 4.

Face aux défis liés au changement climatique, Orange Cameroun déploie des solutions concrètes pour réduire son empreinte environnementale. A Bepanda comme à Bonaberi, le déploiement était à la hauteur de l’engagement dans la lutte pour l’environnement saint et préservé malgré la menace de changements climatiques.

A Bepanda, Elisabeth Tsoungui à precisé « Afin de rendre les villes plus vertes et plus résilientes face aux effets du changement climatique, Orange Cameroun a lancé l’initiative Green City en partenariat avec plusieurs collectivités territoriales »

On a ainsi noté la présence d’une équipe de la Communauté Urbaine de Douala CUD partenaire DE Green City qui s’est associé à Cette initiative qui vise à lutter contre les effets des vagues de chaleur, des inondations et la dégradation des espaces verts urbains. Bien plus, Dans le cadre du projet CAMERR (Cameroon Mangrove Ecosystem Restoration), Orange Cameroun agit activement pour la préservation et la restauration des écosystèmes côtiers. 

Sous forme de bilan à mi-parcours de ce programme, le Directeur général de Orange Cameroun  a indiqué « À ce jour, plus de 540 hectares ont déjà été reboisés et plus de 1,3 million d’arbres ont été plantés. Au-delà du reboisement, le projet inclut également des actions de sensibilisation des populations locales et de formation à des activités économiques respectueuses de l’environnement ».

De manière générale, Les municipalités de Limbé II, Bafoussam III, Mfou participent à ce programme. Depuis son lancement en 2025, près de 5 000 arbres ont déjà été plantés.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala : la tante tente de substituer sa fille à la nièce le jour du « toquer porte »
Il voulait faire payer Amougou Belinga. On l'a forcé à l'exil
Orange Cameroun se mobilise pour rendre les villes plus vertes.
Comment la ligne ferroviaire Edéa–Kribi–Lolabé-Campo se met sur les rails.
Douala : l'entrepôt secret d'un faussaire qui trompait même les experts
Le militaire et la femme infidèle : la retenue qui fait débat
SAGO 2026 : CAMTEL place la souveraineté numérique du Cameroun au cœur des débats
Rallonge défectueuse : le danger silencieux qui tue dans nos maisons
Crise anglophone : 4 exécutés dans un snack-bar en pleine nuit
Enlèvement de l'avocat Me Jean Didier Makemba Ntoumba à Douala : Un suspect interpellé
Session parlementaire:Le président de l’Assemblée nationale sous le charme du discours du Pape
Probatoire ESG 2026 : Une candidate accouche d'un garçon à Monatélé au jour 2 de l'examen
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:24
Le Conseil constitutionnel va-t-il censurer le président ?

Le Conseil constitutionnel va-t-il censurer le président ?
13:54
Douala : la tante tente de substituer sa fille à la nièce le jour du « toquer porte »

Douala : la tante tente de substituer sa fille à la nièce le jour du « toquer porte »
13:04
Bell en larmes : « Si l'Afrique a 10 places et le Cameroun n'y est pas, je pleure »

Bell en larmes : « Si l'Afrique a 10 places et le Cameroun n'y est pas, je pleure »
12:23
Il voulait faire payer Amougou Belinga. On l'a forcé à l'exil

Il voulait faire payer Amougou Belinga. On l'a forcé à l'exil
11:34
Les Bamilékés, boucs émissaires d'un État en faillite

Les Bamilékés, boucs émissaires d'un État en faillite

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo