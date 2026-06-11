CAMEROUN :: Comment la ligne ferroviaire Edéa–Kribi–Lolabé-Campo se met sur les rails. :: CAMEROON

Un Mémorandum d’Entente Etat du Cameroun – AGL – CAMALCO a été signé. Il porte sur le développement de la ligne ferroviaire Edéa–Kribi–Lolabé-Campo. C’est le fruit d’un partenariat public-privé portant sur l’actualisation des études, la conception, le montage financier, la construction, l’exploitation et la maintenance de cette infrastructure ferroviaire stratégique, inscrite parmi les projets prioritaires de la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30).

Ce projet met en synergie Des partenaires engagés autour d’une vision intégrée du développement logistique : l’État du Cameroun, porteur de la vision de développement du réseau ferroviaire national, Africa Global Logistics (AGL), opérateur transport et logistique de référence, et CAMALCO, acteur important du développement minier au Cameroun.

Pour la connectivité nationale et le développement territorial

La future ligne ferroviaire Edéa–Kribi–Lolabé-Campo va contribuer au renforcement de la connectivité entre les zones de production, le port autonome de Kribi et les territoires du sud du pays, facilitant ainsi la fluidité des populations, les échanges commerciaux et logistiques tout en accompagnant le développement de nouveaux pôles économiques. Il répond notamment à la nécessité d’accompagner la montée en puissance des projets miniers structurants, en particulier l’évacuation de la bauxite issue du gisement de Minim Martap, dont les réserves sont estimées à 144 millions de tonnes, ainsi que la zone industrialo-logistique intégrée du port en eaux profonds de Kribi. Ce qui a fait dire à Jean Ernest Massena Ngallè Bibehe, Ministre des Transports du Cameroun que « La signature de ce Mémorandum d’Entente traduit la volonté du gouvernement de doter le Cameroun d’infrastructures ferroviaires modernes, adaptées à ses ambitions économiques. Ce projet contribuera à renforcer la compétitivité de notre économie et à accompagner durablement le développement socio-économique, ainsi que des secteurs stratégiques, notamment minier, industriel et logistique »

AGL, acteur clé de l’intégration port-rail au Cameroun

AGL joue un rôle stratégique dans le renforcement de la compétitivité du port autonome de Kribi. Opérateur et actionnaire majoritaire de Kribi Conteneurs Terminal, KCT, ainsi que de KPIZ, la SPV gérant la zone industrialo-logistique du port de Kribi, le Groupe contribue activement à la montée en puissance de ces infrastructures majeures pour le développement socio-économique, le commerce régional et international. AGL se positionne comme un acteur clé de l’intégration des chaînes logistiques multimodales et du développement efficient de corridors, indispensables au développement de l’Afrique en général, et du Cameroun en particulier. Pour souligne Philippe Labonne, Président de AG « AGL est fier d’accompagner l’État du Cameroun dans la mise en œuvre de ce projet structurant. Grâce à notre expertise ferroviaire et à notre forte présence dans les infrastructures portuaires, notamment au port de Kribi, nous contribuons à bâtir des solutions logistiques intégrées et des corridors performants, au service de la transformation économique du pays. »

CAMALCO, investisseur stratégique au service de la filière minière

Filiale camerounaise du groupe australien Canyon Resources, CAMALCO s’impose comme un acteur majeur de l’industrie minière nationale. Engagée dans le développement du projet de bauxite Minim Martap, l’entreprise prévoit un investissement global de 446 millions de dollars US, avec un objectif de production de 10 millions de tonnes de bauxite de haute qualité par an. Etablie en 2018, CAMALCO joue un rôle déterminant dans le renforcement des capacités minières du Cameroun, en combinant expertise technique, investissements structurants et partenariats logistiques. Son engagement dans le développement des infrastructures de transport, notamment à travers des investissements significatifs dans le matériel roulant et les équipements logistiques, constitue un levier essentiel pour assurer la compétitivité et la durabilité de la filière. Explication de Rana Pratap Singh « Ce projet ferroviaire constitue un maillon essentiel pour sécuriser et optimiser l’évacuation des ressources issues du projet Minim Martap. Il permettra de renforcer la compétitivité de la filière minière tout en s’inscrivant dans une dynamique de partenariat structurant avec l’État et AGL. »

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