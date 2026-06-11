CAMEROUN :: Douala : la tante tente de substituer sa fille à la nièce le jour du « toquer porte » :: CAMEROON

À Douala, une cérémonie de mariage a tourné au clash familial : la tante de la fiancée a tenté de substituer sa propre fille au prétendant venu pour sa nièce et la police a dû intervenir.

Samedi 6 juin. Kotto, Douala V.

Christophe arrive avec sa délégation, bien habillé, bien préparé, cadeaux en main. Il vient faire ce que font les hommes sérieux dans cette partie du monde : « toquer à la porte » de la famille de celle qu'il aime.

Il aime Sophie. La vraie Sophie. Celle qu'il connaît depuis un an et demi.

Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la tante de Sophie a un autre plan. Un plan qu'elle a mis en place deux jours plus tôt. Un plan qui tourne mal dès les premières minutes de la cérémonie.

Et que la nuit se terminera avec la police.

Kotto, Douala V : le « toquer porte » qui a réveillé tout le quartier

Il y a des histoires qui semblent sorties d'une série télévisée africaine sauf qu'elles se passent pour de vrai, dans un quartier réel, avec des gens ordinaires dont les décisions extraordinaires finissent dans un procès-verbal de police.

Celle de Sophie K., 49 ans, ménagère résidant au lieudit « Carrefour des nobles » dans l'arrondissement de Douala V, est de celles-là.

Le contexte : une nièce à marier, un prétendant sérieux

Depuis douze ans, Sophie K. héberge la fille de son frère décédé. La jeune Sophie même prénom que sa tante a aujourd'hui 29 ans. Sans emploi fixe, elle a construit sa vie au foyer familial, sous la tutelle de sa tante paternelle.

Il y a environ un an et demi, elle fait la connaissance de Christophe. La relation se développe. Christophe est un homme qui respecte les traditions : plutôt que de rester dans l'informel, il décide de « officialiser » en passant par la famille. Il rencontre la tante, tutrice de fait de la jeune femme. Le rendez-vous pour le « toquer porte » première étape formelle de la demande en mariage dans la tradition camerounaise est fixé au samedi 6 juin.

Jusqu'ici, rien que de très classique.

Mercredi 4 juin : le coup de téléphone inattendu

Deux jours avant la cérémonie, Sophie K. appelle Christophe. Ce n'est pas pour confirmer la logistique du rendez-vous.

Elle lui fait une proposition ou plutôt, une substitution.

Le résumé de l'appel : pourquoi ne prendrait-il pas plutôt sa fille Carine comme épouse ? La tante développe ses arguments avec une franchise déconcertante. Carine a 25 ans, soit quatre ans de moins que Sophie. Carine est ingénieure, elle a donc un niveau d'études supérieur. Et elle aurait, selon les mots de sa mère, « un meilleur comportement » que sa cousine.

Christophe, vraisemblablement déstabilisé, répond qu'il ne comprend pas bien, qu'il est occupé, et promet de rappeler.

Il ne rappellera jamais.

Jeudi 5 juin : les appels sans réponse

Le lendemain, Sophie K. insiste. Elle rappelle Christophe à plusieurs reprises. Il ne décroche pas. Il ne rappelle pas. Le silence du prétendant est, en lui-même, une réponse.

La tante persiste néanmoins dans son plan. La cérémonie du lendemain se tiendra comme prévu. Christophe viendra. Et peut-être que les choses pourront être arrangées sur place.

Samedi 6 juin : la cérémonie qui déraille

Christophe arrive à Kotto avec sa délégation familiale. La scène est habituelle : des hommes et des femmes venus représenter la famille du prétendant, portant les offrandes symboliques, prêts à engager les négociations rituelles.

Mais Sophie la vraie, celle pour qui ils sont venus est absente.

Ce détail n'est pas anodin. Dans le protocole du « toquer porte », la présence discrète de la jeune femme concernée, même cachée dans une pièce, fait partie du rite. Son absence au moment de l'arrivée des visiteurs crée une atmosphère immédiatement tendue.

Les visiteurs à peine installés, Sophie K. prend la parole. Et c'est là que la soirée bascule.

Le contenu exact de son intervention lors de la cérémonie n'a pas été intégralement rapporté dans le procès-verbal consulté, mais les conséquences sont claires : la délégation de Christophe et les proches de la jeune Sophie se retrouvent dans une confrontation verbale violente qui dégénère rapidement. Un voisin, réveillé par le bruit, appelle la police. La patrouille débarque au « Carrefour des nobles » pour trouver, à la place d'une fête familiale, une scène de chaos entre deux familles censées s'unir.

Les auditions confirment les faits. Sophie K. reconnaît avoir contacté le prétendant pour lui proposer sa fille à la place de sa nièce.

Entre tradition, ambition et trahison

L'affaire soulève des questions qui dépassent le fait divers.

Dans de nombreuses familles africaines, la tutelle d'un orphelin ou d'une orpheline par un parent collatéral donne lieu à des dynamiques complexes. La tante qui héberge la nièce depuis douze ans occupait une position d'autorité légitime. Mais cette autorité a une limite : elle ne s'étend pas au droit de disposer du choix matrimonial de la nièce comme d'un bien négociable.

La tentative de Sophie K. présenter sa fille comme une « meilleure option » au prétendant de sa nièce révèle une tension familiale souterraine probablement ancienne. La comparaison publique (ingénieure contre sans emploi, meilleur comportement) constitue, en elle-même, une humiliation de la nièce qu'elle était censée protéger.

La suite de l'affaire est entre les mains des familles et, potentiellement, de la justice, selon la qualification retenue par les services de police de Douala V.

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