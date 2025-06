CAMEROUN :: Le maire d'Olanguina incarcéré à Kondengui pour détournement de 190 millions FCFA :: CAMEROON

L’actualité camerounaise vient d’être secouée par une affaire de détournement de fonds publics impliquant une figure administrative de premier plan. Le maire de la commune d’Olanguina, située dans le département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre, a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. Bikoula Bekono, à la tête de cette collectivité depuis plusieurs années, est désormais poursuivi pour le détournement présumé d’une somme colossale estimée à 190 millions de francs CFA.

Selon des sources judiciaires concordantes, cette incarcération fait suite à une enquête approfondie menée par les autorités compétentes, visant à lutter contre la mauvaise gestion des ressources publiques. Ce dossier s’inscrit dans un contexte national marqué par une volonté de plus en plus affirmée des pouvoirs publics de renforcer la gouvernance locale et de restaurer la confiance entre citoyens et institutions.

Le nom de Bikoula Bekono, jusque-là peu connu du grand public, se retrouve désormais associé à une affaire qui symbolise les dérives observées dans certaines collectivités territoriales. Ce scandale soulève de nombreuses interrogations sur la transparence dans la gestion des fonds alloués aux communes, ainsi que sur l’efficacité des mécanismes de contrôle budgétaire à l’échelle locale.

L’opinion publique, déjà sensible aux questions de gouvernance et d’intégrité dans la gestion des affaires publiques, suit de près cette affaire qui pourrait ouvrir la voie à d’autres investigations dans le même département, voire au niveau national. Cette arrestation réaffirme l'importance cruciale de la lutte contre l’impunité et rappelle que toute responsabilité publique implique une obligation de rendre compte.

Dans un Cameroun où les attentes des citoyens en matière de justice sociale sont croissantes, ce type de dossier peut devenir un symbole de rupture avec les pratiques du passé. L’arrestation de Bikoula Bekono marque peut-être un tournant dans la gestion des communes rurales, longtemps perçues comme à l’abri des grands contrôles de l’État.