CAMEROUN :: Cathy Meba défend le ministre Ketcha Courtes après une bagarre au conseil municipal de Yaoundé :: CAMEROON

15 jours avant l’arrivée du pape, une route stratégique de Yaoundé devient le théâtre d’un bras de fer entre l’État et la mairie.

Cathy Meba, vice-présidente du conseil régional du Sud, est intervenue publiquement pour défendre le ministre de l’Urbanisme, Célestine Ketcha Courtes. La responsable politique accuse le conseil municipal de Yaoundé d’avoir fait arrêter des entrepreneurs en pleine réhabilitation routière. L’incident a dégénéré en altercation physique.

Les faits se sont déroulés sur le tronçon reliant la zone des feux de circulation de Madagascar à l’entrée de la cité verte, dans l’arrondissement de Yaoundé 2. Des entrepreneurs effectuaient des travaux de réhabilitation sous un délai extrêmement serré. L’échéance est fixée au 15 avril, date de l’arrivée du pape Léon XIV au Cameroun.

Un marché public sous tension : entre prolongation de délais et urgence présidentielle.

Le contrat initial pour ces travaux avait été attribué à un autre opérateur. Selon les informations disponibles, ce dernier n’a pas pu livrer à temps. Le maire de Yaoundé lui a accordé une prolongation de délais de deux mois par ordre de service.

Pourtant, à moins d’un mois de la visite papale, le tronçon n’était toujours pas praticable. Une nouvelle entreprise a alors été mobilisée en urgence. Cathy Meba affirme que cette société travaille sans avoir reçu de paiement, dans un objectif de sauver l’image du Cameroun.

L’incident : des entrepreneurs arrêtés et une porte défoncée.

Alors que les travaux battaient leur plein, des agents de la communauté urbaine de Yaoundé sont intervenus. Les employés de l’entreprise de réhabilitation ont été arrêtés et détenus dans les locaux du conseil municipal. Cathy Meba qualifie ces hommes de « voyous » dans sa déclaration.

L’information a provoqué la colère du ministre Ketcha Courtes. Selon les sources concordantes, la ministre de l’Urbanisme s’est rendue sur place. Face au refus de libérer les entrepreneurs, elle aurait démoli une porte du conseil municipal pour faire sortir les détenus.

Un conflit de compétences à l’approche d’un événement international.

Ce bras de fer révèle une tension structurelle entre l’État central et la mairie de Yaoundé. La réhabilitation des routes relève normalement des compétences municipales. Mais la visite du pape impose une coordination exceptionnelle sous l’autorité du gouvernement.

La prolongation de délais accordée au premier prestataire a créé un blocage administratif. Une fois ce délai expiré, la mairie aurait dû constater la défaillance du contractant. Au lieu de cela, les nouveaux entrepreneurs mandatés par le ministère se sont heurtés à une opposition physique.

Dysfonctionnement administratif.

La situation illustre une rupture dans la chaîne de commandement. L’ordre de service prolongeant les délais émane du maire. Pourtant, le ministère de l’Urbanisme a jugé nécessaire de contourner cette décision pour respecter le calendrier papal.

L’arrestation des ouvriers constitue un levier de pression. En les détenant, la mairie a bloqué physiquement le chantier. La réaction du ministre, bien que spectaculaire, visait à rétablir un rapport de force en faveur de l’exécution des travaux.

Cathy Meba utilise le terme de sorcellerie administrative pour qualifier ce paradoxe : un marché bénéficie d’une prolongation de deux mois alors que l’ouvrage doit être livré dans quinze jours. La formule, bien que provocante, souligne l’absurdité d’un calendrier qui se contredit lui-même.

Image du Cameroun avant la visite papale.

À moins d’un mois de l’arrivée du pape, la pression est maximale. Le souverain pontife empruntera cet axe routier. Tout dysfonctionnement persistant deviendrait immédiatement visible aux yeux du monde entier.

Le gouvernement doit désormais arbitrer entre le respect des procédures municipales et l’exigence de livraison des infrastructures. La réhabilitation doit être achevée avant le 15 avril. Tout retard supplémentaire serait interprété comme un signe de faiblesse de l’administration centrale.

La gouvernance des grands chantiers publics.

Cette affaire pose la question de la coordination entre collectivités locales et État central. Le Cameroun prépare plusieurs grands événements internationaux dans les années à venir. Chaque nouveau chantier risque de raviver des conflits similaires si les rôles ne sont pas clarifiés.

La gestion des marchés publics est également en cause. L’octroi de prolongations sans contrôle de l’avancement des travaux crée des situations de blocage. La décision du maire d’accorder deux mois supplémentaires à un entrepreneur défaillant devra être examinée au regard des règles de passation.

Une question demeure : l’État peut-il se substituer à la mairie pour honorer ses engagements internationaux ?

L’incident de Yaoundé 2 n’est pas un simple accroc administratif. Il révèle un système où l’urgence présidentielle entre en collision avec les prérogatives locales. La visite du pape aura au moins eu le mérite de mettre en lumière ces contradictions. Reste à savoir si des leçons seront tirées après le départ du souverain pontife.

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