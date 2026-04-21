Selon l’honorable Jean Michel Nintcheu, Djeukam Tchameni est un affabulateur. Le député de la Nation et allié de Maurice Kamto réagit à la suite de certains propos contenus dans l’ouvrage récemment publié de Tchameni depuis sa cellule, intitulé "ANICET EKANE, MON COMPAGNON DE LUTTE". L'honorable Nintcheu maintient qu’il n’y a eu aucune négociation financière avec Anicet Ekane ou un autre parti politique pour porter la candidature de Kamto contrairement à ce que Tchameni raconte dans son livre selon le député.

L'intégralité du texte du Député Jean Michel NINTCHEU en dessous

DECLARATION SUR LA LITTERATURE POLITIQUE DU MENSONGE EN VOGUE AU CAMEROUN

L'APC constate, pour le déplorer que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, qui a été viciée par l'exclusion arbitraire, illégale et sauvage de la candidature du Pr Maurice KAMTO, candidat du MANIDEM, par un Conseil Constitutionnel totalement infondé au pouvoir, et donc aux ordres, a accouché d'une curieuse littérature.

La littérature de l'affabulation, du mensonge politique, de la diffamation. Une littérature de sniper.



Comme si les mensonges officiels des dignitaires du régime, ceux débités au quotidien par les intellectuels faussaires, les snipers de la plume et du micro dans les média où encore les publications toxiques des réseaux sociaux qui, tous, visent un seul homme, Maurice KAMTO, un parti politique, le MRC, ne suffisaient plus, cette élection a fait surgir sur l'espace public une curieuse littérature dont la cible est Maurice KAMTO et le MRC.



Les auteurs de cette nouvelle littérature, qui au passage tiennent tant à leur qualité d'acteur politique, ne reculent devant aucun mensonge, pourvu que celui-ci atteigne sa cible. Une cible commune à eux et à ceux qui tiennent le peuple camerounais en otage, tuent des citoyens pour se maintenir au pouvoir, malgré leur rejet massif dans les urnes en 1992, 2018 et 2025.

Après Chris MANENG'S, le directeur de campagne et de la stratégie d'Issa Tchiroma Bakary pour la présidentielle, auteur de l'ouvrage "Un homme, une nation, un destin » pour lequel manifestement le pouvoir a tenu la plume et lui seulement l'affiche, c'est au tour de DJEUKAM TCHAMENI d'affabuler lui aussi.

En effet, dans son ouvrage" ANICET EKANE, MON COMPAGNON DE LUTTE", tel un commando en mission, celui-ci difamme et ment.

L'APC tient à informer l'opinion publique que, contrairement à ce qu'écrit DJEUKAM Tchameni, DJEUKAM TCHAMENI, ni l'APC ni le MRC, ni le président Maurice KAMTO n'a entrepris aucune négociation financière avec aucun parti politique en vue d'obtenir que celui-ci endosse la candidature du Pr Maurice KAMTO.



L'APC, le MRC et le Pr Maurice KAMTO sont restés constants sur leur principe, malgré les approches commerciales honteuses de certains aventuriers de la scène politique, généralement en mission commandée pour le compte du régime. Par pudeur, il ne sera pas ici évoqué ni les noms de ces commerçants politiques par ailleurs aventuriers, ni les noms de leurs formations politiques.

Ce principe était clair: aucune transaction financière, aucun marchandage avec aucun parti politique pour présenter la candidature de notre candidat.

C'est parce que le président Georges Anicet EKANE et le MANIDEM ont librement et volontairement souscrit à ce principe que des négociations se sont donc ouvertes, et que le MANIDEM a finalement présenté la candidature du président Maurice KAMTO.

Le président Georges Anicet EKANE et le MANIDEM ont, face au coup fourré en préparation pour exclure arbitrairement le Pr Maurice KAMTO de l'élection présidentielle, décidé, dans une démarche politique et sans aucune logique marchande, décidé de porter la candidature du Pr Maurice KAMTO à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Aussi, lorsque le scénariste DJEUKAM TCHAMENI écrit dans son roman, "Malgré les propositions financières de KAMTO et de NINTCHEU, Anicet a pris une respectable position de principe", il partage tout simplement avec ses lecteurs le fruit de son imagination, pour l'occasion très fertile. À moins qu'il soit en train de servir une commande.

Il faut être un esprit dérangé pour essayer de faire croire que le MRC et son Président national auraient fait des propositions financières et que la MANIDEM et son Président auraient repoussé au nom d' "une respectable position de principe."

Dans un contexte où même dans les rangs de l'opposition il fallait haïr et afficher sa haine de Maurice KAMTO pour avoir droit à l'aumône du pouvoir corrompu en place, Georges Anicet EKANE a fait preuve d’une audace politique rare et en a été puni par son assassinat prémédité. Que personne ne s'y trompe.

Les négociations politiques amorcées entre l'APC et le MANIDEM ont été conduites dans une totale confidentialité, tant et si bien que même le pouvoir n'a rien vu venir. Malgré, l'omniprésence de sa politique politique dont les agents peuplent les rangs de l'opposition, la société civile, la presse et plus généralement tous les segments de la société.

Au final, si effectivement monsieur DJEUKAM TCHAMENI avait été dans la confidence de ces négociations, comme il le prétend dans son roman, le pouvoir aurait-il été surpris, comme il l'a été le 15 juillet 2025, en apprenant, à la dernière minute, d'un fonctionnaire de police que le Pr Maurice KAMTO serait le candidat du MANIDEM à l'élection présidentielle ?

Les rares personnes qui ont été au courant de ces discussions politiques historiques, et qui sont encore vivantes et donc qui peuvent témoigner, savent que monsieur DJEUKAM TCHAMENI affabule.

L'APC invite les Camerounais à demeurer vigilants par ces temps troubles qu'affronte notre pays, debout pour sa Libération.

Yaoundé le 20 avril 2026

Honorable Jean Michel NINTCHEU, Coordonnateur (i.a) de l'APC, Président National du FCC