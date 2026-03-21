CAMEROUN :: Sabotage à Yaoundé : La route du Pape au cœur d’un conflit de pouvoir entre la Ministre et le Maire :: CAMEROON

Le compteur est formel. La livraison du tronçon Route Madagascar - Cité Verte était initialement prévue pour le 17 mai 2026. Un délai déjà repoussé par le Maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, qui a accordé une prorogation de deux mois. Pourtant, dans trois semaines, le Pape François doit emprunter cet axe stratégique pour se rendre au cœur de la capitale camerounaise. L’urgence diplomatique se heurte aujourd’hui à une obstruction administrative qui a viré à l’affrontement physique entre les autorités municipales et nationales.

Une intervention musclée et une garde à vue inattendue

La Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha Courtes, a activé une procédure d’urgence face à l’immobilisme. Devant l’incapacité de l’entreprise initiale à respecter le nouveau calendrier, elle a mandaté une autre société de travaux publics pour prendre le relais. L’opération devait permettre de gagner un temps précieux et d’assurer la viabilité de la voie avant la visite papale.

Mais l’initiative a été stoppée net. Des agents de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) sont intervenus sur le chantier. Les ouvriers de la nouvelle entreprise ont été interpellés et placés en garde à vue dans les locaux mêmes de la mairie. Pour la ministre, ce n’est pas un simple conflit de calendrier. C’est un sabotage organisé. Son déplacement sur place, décrit par des témoins comme "musclé", visait à obtenir la libération immédiate des travailleurs et à faire valoir l’autorité de l’État en matière d’infrastructures prioritaires.

Les causes d’une paralysie administrative

La prorogation du délai accordée par Luc Messi Atangana n’est pas, en soi, une anomalie dans la gestion des chantiers urbains. Le problème réside dans le chevauchement des compétences. D’un côté, le ministère de l’Habitat détient la maîtrise d’ouvrage pour les grands projets structurants, notamment ceux engageant la sécurité et le protocole d’État. De l’autre, la mairie revendique son droit de regard sur l’occupation du domaine public et l’exécution des travaux dans la ville.

Le refus de la mairie de reconnaître la solution de remplacement proposée par le ministre révèle une tension plus profonde. Il ne s’agit plus d’un simple retard logistique, mais d’une lutte pour le contrôle de l’image de la capitale à l’occasion d’un événement mondial. Le fait d’avoir interpellé les ouvriers transforme un différend administratif en une crise judiciaire et policière, bloquant de facto toute avancée.

Les mécanismes d’une opposition institutionnelle

L’opposition entre Célestine Ketcha Courtes et Luc Messi Atangana s’inscrit dans un cadre légal flou. La décentralisation camerounaise donne aux maires des pouvoirs de police étendus, notamment pour "suspendre les travaux de nature à compromettre la sécurité". C’est cet argument de la sécurité publique qui a probablement été actionné pour justifier l’interpellation des ouvriers.

En face, la ministre a utilisé le levier de l’urgence nationale. Le passage d’un chef d’État ou d’une personnalité comme le Pape relève de la haute police de l’État. Le mécanisme de la "régie" soit la reprise en main directe du chantier par une entreprise d’État ou délégataire est le dernier recours pour contourner une défaillance du secteur privé ou une obstruction locale.

Cependant, le blocage persiste car aucune des deux parties ne veut céder sur le principe d’autorité. La garde à vue des ouvriers constitue un point de rupture. Tant que la mairie maintient cette pression, aucun engin ne peut reprendre le travail, mettant en échec la stratégie d’urgence du gouvernement.

Entre humiliation politique et risque diplomatique

À court terme, l’impact est immédiat. Si le conflit n’est pas résolu sous 72 heures, l’asphaltage de la Route Madagascar - Cité Verte ne pourra être achevé. Cela forcerait le protocole de l’État à modifier le parcours papal à la dernière minute, une humiliation logistique et un risque sécuritaire majeur. Pour les habitants de Cité Verte et Madagascar, ce sont des semaines supplémentaires de boue et d’insalubrité qui s’annoncent, en pleine saison des pluies.

À long terme, ce bras de fer met en lumière une fragilité institutionnelle. Si un maire peut physiquement arrêter un chantier prioritaire ordonné par un ministre, c’est la crédibilité de la politique d’aménagement du territoire qui est mise à mal. D’ici trois à cinq ans, ce précédent pourrait inciter d’autres communes à utiliser la force publique pour bloquer des projets nationaux, fragmentant l’action de l’État et effrayant les investisseurs privés qui ne supportent plus les incertitudes juridiques.

Jusqu’où ira l’escalade ?

L’autorité de l’État central peut-elle être remise en cause par une garde à vue municipale à trois semaines d’une visite papale ? Si les deux responsables ne trouvent pas un terrain d’entente sous la pression de la présidence, la capitale risque de livrer au monde l’image d’une ville ingouvernable. Une question demeure : qui, du ministre ou du maire, paiera le prix politique de ce blocage lorsque les projecteurs du Vatican seront braqués sur Yaoundé ?

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