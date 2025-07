FRANCE :: EVOUNSTAR, QUAND LA DANSE EPOUSE LA CHANSON

Le monde de la scène la connaît depuis longtemps comme une étoile lumineuse de la danse africaine. Aujourd’hui, Evounstar, de son vrai nom Nyongo Evouna, fait une entrée remarquée dans l’univers de la musique. Et ce passage, loin d’être une rupture, ressemble à une promesse tenue : celle d’une artiste complète, habitée par l’art sous toutes ses formes. Longtemps pressentie, cette transition vers la chanson était attendue par un public fidèle, presque résigné à ne plus la voir évoluer autrement que par le mouvement de son corps. Et pourtant, c’est avec la voix désormais qu’elle s’exprime. Une voix douce, chaude, mais profondément marquée dans une force intérieure façonnée par des années de passion, et de don de soi.

Une vocation née dans l’urgence, portée par la grâce

Evounstar entre dans l’art à l’âge de 15 ans, dans un contexte bouleversant : le décès de son père la contraint à quitter l’école. C’est alors que la danse devient non seulement un exutoire, mais une voie de salut. Sous l’impulsion de Marcel Nyam Abamba, illustre chorégraphe du Ballet national camerounais, elle découvre que cet art peut être un métier, un chemin d’émancipation. « La danse, c’est ma patrie. Elle coule dans mes veines ; elle est indissociable de mon être », affirme-t-elle avec une intensité qui ne laisse pas place au doute. Sur les scènes du monde entier, aux côtés de figures majeures comme Meiway, Jocelyn Bizz’art, Dally Kimoko, Diblo Dibala, ou Tchakala VIP, elle incarne une Afrique en mouvement, élégante et fière.

Quand la danse donne naissance à la voix

Mais aujourd’hui, la danse ne marche plus seule. Elle avance désormais main dans la main avec la chanson. Ce mariage artistique, loin d’être un simple virage, s’inscrit dans la continuité d’un parcours où le corps et la musique ont toujours dialogué. À travers sa voix naissante, c’est toute une mémoire familiale qui ressurgit : celle de sa mère, ancienne choriste, dont elle reprend les textes en y insufflant sa propre sensibilité, nourrie d’expériences, de voyages, et de rencontres. « Au commencement, il y avait la danse », aime-t-elle dire, renversant ainsi le schéma habituel où les chanteuses apprennent à danser pour compléter leur performance. Chez Evounstar, c’est l’inverse : la danse fut le premier langage, la première prière. Et aujourd’hui, la chanson vient y ajouter un souffle, comme une évidence qui attendait son heure.

Un art qui soigne, qui parle, qui relie

Sa mission, elle la porte avec clarté : apporter la joie là où règne la tristesse, raviver l’espérance par le mouvement et la musique. Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un baptême ou d’une fête nationale, Evounstar danse pour célébrer la vie. Et maintenant, elle chante pour la raconter. « La danse est une conversation entre le corps, le cœur et l’esprit. Chaque geste raconte une histoire, chaque pas est une parole silencieuse », confie-t-elle. Elle évoque avec passion les rythmes qui l’habitent : le Bikutsi, le Dombolo, le Coupé-Décalé… Des rythmes qui font bouger l’âme autant que le corps. Ce sont ces vibrations, brutes et pures, qu’elle entend désormais traduire aussi par sa voix.

Un début musical marqué par la foi

Pour sa première incursion dans la musique, Evounstar choisit la spiritualité. Certaines de ses chansons sont religieuses comme si elle voulait commencer par s’ adresser à son Dieu, aussi comme un retour à l’essentiel, une manière de remercier la vie pour le chemin parcouru. « Tous les grands artistes ont commencé par là », dit-elle, comme une déclaration d’humilité et de gratitude. Loin des stratégies commerciales ou des effets de mode, elle avance avec sincérité, avec cette énergie nouvelle qui naît de la conviction. Ce qui pourrait ressembler à un nouveau chapitre est en réalité une fusion artistique, une symbiose entre la grâce du corps et la puissance de la voix.

Une artiste habitée, une étoile en mouvement

Evounstar n’est pas une artiste de l’instant. Elle est une présence. Une femme de scène qui, sans bruit, continue de faire rayonner la beauté, la profondeur, et l’élégance de la culture africaine sur les scènes européennes et au-delà. Elle ne danse pas pour séduire, elle danse pour raconter. Elle ne chante pas pour briller, elle chante pour transmettre. Et désormais, c’est toute sa personne qui parle : le corps, la voix, le regard. Une albatros des temps modernes, à la fois majestueuse dans les airs et enracinée dans les réalités de la vie. Oui, Evounstar danse encore, mais désormais, elle chantera aussi. Et dans cette union intime entre la danse et la chanson, elle nous rappelle que l’art n’a pas de frontières. Il a seulement des ailes.

