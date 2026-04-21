CAMEROUN :: Cimencam Douala : un ouvrier entre dans l'usine un vendredi et n'en ressort jamais :: CAMEROON

Deux jours de silence. Un corps retrouvé en état de décomposition avancée. Des caméras qui confirment l'entrée mais aucune sortie. L'affaire Kuete Boyom Rodrigue chez Cimencam soulève des questions graves sur la sécurité au travail au Cameroun.

Un ouvrier entre. Il ne ressort pas.

Kuete Boyom Rodrigue s'est rendu à son poste un vendredi dans l'enceinte de l'usine Cimencam à Douala. Il n'est jamais rentré chez lui. Les images de vidéosurveillance confirment son entrée sur le site. Elles ne montrent aucune sortie.

Pendant deux jours, sa famille a cherché, alerté, supplié. Selon elle, la direction de la cimenterie est restée largement silencieuse. L'entreprise a d'abord affirmé avoir procédé à plusieurs fouilles des locaux. Puis elle a annoncé la découverte du corps déjà dans un état de décomposition avancée.

La décomposition : la question qui ne peut plus être esquivée

Un corps en état de décomposition avancée dans une usine en activité soulève une contradiction factuelle majeure. Ce stade implique nécessairement plusieurs jours d'exposition. Il s'accompagne d'odeurs très perceptibles, détectables à distance dans un environnement de travail confiné ou semi-confiné.

La question posée par la famille est précise et légitime : comment une odeur de cette intensité a-t-elle pu passer inaperçue dans un site industriel où des ouvriers travaillent quotidiennement ? Comment des fouilles répétées n'ont-elles rien trouvé ?

Ces incohérences ne relèvent pas du registre émotionnel. Elles constituent des éléments factuels susceptibles d'intéresser une enquête judiciaire sur les conditions de travail chez Cimencam et la gestion de cet incident.

Les failles du système de sécurité industrielle

La sécurité au travail en usine se définit comme l'ensemble des protocoles, dispositifs et responsabilités visant à garantir l'intégrité physique des travailleurs au sein d'un site industriel. Elle inclut les systèmes de contrôle des présences, les rondes de surveillance, les procédures d'alerte en cas d'absence non signalée.

Dans le cas Cimencam Douala, plusieurs mécanismes auraient dû s'enclencher automatiquement. Un système de pointage enregistrant les entrées et sorties aurait dû signaler l'absence de sortie de Kuete Boyom Rodrigue dès la fin de son quart de travail. Une procédure d'absence non justifiée aurait dû déclencher une alerte interne dans les heures suivantes. Des rondes de fin de journée sur l'ensemble du site auraient dû permettre de localiser un travailleur resté sur place.

Aucun de ces mécanismes ne semble avoir fonctionné ou avoir été actionné. C'est précisément ce que l'enquête devra établir.

Responsabilité de l'entreprise face à la justice

Cette affaire devrait déboucher sur une procédure judiciaire. La famille dispose d'un élément concret : les images CCTV attestant l'entrée sans sortie. Si une autopsie est diligentée, elle précisera les circonstances exactes du décès. Cimencam devra répondre de ses protocoles de sécurité et de la gestion des deux jours précédant la découverte du corps.

La pression de l'opinion publique camerounaise et des organisations de défense des travailleurs sera un facteur déterminant dans la diligence de l'instruction.

Cet incident peut constituer un point de bascule pour la réglementation de la sécurité industrielle au Cameroun. Les grandes unités manufacturières opérant dans le pays ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de reporting d'incidents que leurs équivalents en Europe. Un renforcement du cadre légal sur les obligations de surveillance, de pointage et d'alerte en cas de disparition sur site est techniquement faisable et juridiquement défendable.

Cimencam doit des réponses. La famille attend la vérité.

Un homme est entré dans une usine. Son corps a été retrouvé des jours plus tard dans un état qui rend inexplicable le silence de l'entreprise. La caméra a tout vu. Les procédures n'ont rien fait. La question qui reste ouverte est celle-ci : Cimencam va-t-elle coopérer pleinement avec les autorités judiciaires ou cette affaire rejoindra-t-elle la longue liste des incidents industriels camerounais sans suite ?

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