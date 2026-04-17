CAMEROUN :: Le Vecam à travers son coktail dinatoire veut rétablir l'écosystème entrepreunarial. :: CAMEROON

C'est à l'issu de sa conférence de presse tenue ce 16 avril à Yaoundé au Cameroun que la fondatrice de cette jeune association a posé les jallons de cette première édition du coktail dinatoire des entrepreneurs.

Le besoin réel de ce coktail dinatoire c'est l'accompagnement financier, marketing et distribution. À ce jour 200 PME Camerounais se sont déjà enregistrés pour ce coktail dinatoire.

Le VECAM entendu comme étant la Vision Entrepreneuriat du Cameroun( oser, innover, transformer) , jeune association créé en mai 2025 , initiateur du tout premier coktail dinatoire des entrepreneurs qui aura lieu le 2 mai prochain dès 18h à l'hôtel Concord de Yaoundé .

Selon sa présidente fondatrice Yael MOTAZE la vision du VECAM pour le coktail dinatoire des entrepreneurs c'est l'accompagnement financier et logistique des entrepreneurs, nous voulons créer à travers ce coktail dinatoire un réseau entre ces financiers , sponsors , entrepreneurs et décideurs .

Au delà, ce coktail permet de mettre les entrepreneurs en contact avec des personnalités cibles .

Il faut le rappeler, ce coktail dinatoire des entrepreneurs est placé sous le thème : «réseaux et partenariats : les clés du succès entrepreunarial».

Au cours de cette conférence de presse y ont pris part des jeunes entrepreneurs, partenaires financiers . Selon M. Serges SIPPO plus de 70% des PME meurt après 3 ans , le renforcement de cette synergie entre porteur de projet et financier est un pont central pour l'association VECAM via ce coktail dinatoire.

Il est à noter que pour prendre part à ce coktail des forfaits ciblés ( 3 au total) au besoin réel des entrepreneurs ont été mise en place allant de 100 mil à 35 mil .

Selon les attentes de la présidente fondatrice du VECAM au sortir de ce premier coktail dinatoire des entrepreneurs au soir du 2 mai prochain, nous attendons une véritable connexion stratégique et réel, multitude de témoignages au sortir du coktail le 2 mai prochain en terme de financement, d'accompagnement, et de circuit de distribution, création d'un pont entre l'entrepreneur et le marché extérieur. Pour cette dernière ce coktail dinatoire ne devrait pas être tout simplement un lieu de rencontre pour manger et boire .

Au cours de cette soirée a t-elle souligné, nous ferons qu'au moins un projet soit financer.

Après la première étape à Yaoundé, l'association VECAM compte organisée la seconde édition du coktail dinatoire des entrepreneurs dans la ville de Douala , d'ici 3 mois , et plus tard hors de l'Afrique afin de montrer au monde entier la valorisation des richesses locales du Cameroun.

UN MOT SUR L'ASSOCIATION VECAM

L'initiateur du coktail dinatoire des entrepreneurs est une jeune association créé en mai 2025 donc le siege social se trouve à Biteng . Ladite association milite pour l'insertion entrepreunarial des jeunes entrepreneurs, promeut la transformation agro alimentaire. À ce jour VECAM a accompagné 4 entreprises , 8 formations déjà effectuées, 700 jeunes formés en moins d'un an .

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