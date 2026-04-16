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Camtel répond à CRTV : « Le signal ne passait pas par notre fibre »
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Au lendemain de l’interruption du direct du discours papal au Palais de l’Unité, la société CAMTEL sort de sa réserve et conteste vigoureusement les accusations portées contre ses infrastructures.

Dans un communiqué publié le 16 avril 2026, l’opérateur public affirme n’avoir enregistré aucune défaillance technique sur son réseau.

Cette mise au point intervient après que la CRTV a évoqué une indisponibilité de la fibre optique et une instabilité du réseau internet pour expliquer la coupure survenue lors de la retransmission du discours de Sa Sainteté.

CAMTEL oppose une lecture radicalement différente des faits. S’appuyant sur des données techniques collectées sur le terrain, l’entreprise assure qu’aucune rupture de liaison ni panne n’a affecté ses installations. « Nos infrastructures ont fonctionné normalement », insiste l’opérateur, qui évoque des vérifications menées en coordination avec les acteurs impliqués dans l’organisation de l’événement.

Plus encore, CAMTEL oriente la responsabilité vers les choix techniques opérés par la chaîne nationale. D’après le communiqué, la CRTV n’aurait pas utilisé le réseau de fibre optique de CAMTEL comme principal canal de diffusion. 

À la place, elle se serait appuyée sur des solutions alternatives, notamment un dispositif satellitaire à l’aéroport de Nsimalen et un système de transmission basé sur internet mobile au Palais de l’Unité.

Dans ces conditions, souligne l’entreprise, le signal principal ne transitait pas par son réseau, ce qui exclurait toute implication directe dans l’interruption du direct.

CAMTEL fait également valoir qu’aucune autre structure connectée à sa fibre optique, y compris d’autres chaînes de télévision, n’a connu de perturbation au même moment.

Visiblement irritée par les accusations, l’entreprise dénonce des conclusions « hâtives » tirées sans expertise contradictoire préalable. Elle rappelle qu’en matière de télécommunications, tout incident technique laisse des traces mesurables, facilement vérifiables lors d’audits spécialisés.

Dans un contexte marqué par la forte portée symbolique de la visite papale au Cameroun, CAMTEL se veut rassurante. Elle affirme avoir mobilisé d’importants moyens pour garantir la qualité du service sur l’ensemble des sites concernés.

En guise d’ouverture, l’opérateur se dit prêt à participer à un audit technique conjoint avec les autorités publiques et la CRTV, afin d’établir les responsabilités et lever définitivement toute zone d’ombre autour de cet incident qui continue de susciter des interrogations.

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