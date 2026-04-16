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Panne ENEO au Ballon d'Or 2025 : la Gendarmerie réquisitionne l'ARSEL après le scandale de Yaoundé
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Dix minutes de noir total devant la Première Dame

Le 27 février 2026, le Palais des Congrès de Yaoundé accueillait le gratin du football camerounais. La cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2025, organisée par la FECAFOOT, réunissait la Première Dame Chantal Biya, le président Samuel Eto'o, des ministres et des représentants de la CAF. La soirée a basculé au moment le plus symbolique.

Ce qui s'est passé ce soir-là

Après la remise du trophée à Lys Fraiche Tiwa, Ballon d'Or féminin, la salle attendait la consécration masculine. C'est à cet instant précis qu'une coupure d'électricité a plongé les occupants dans le noir en présence de la Première Dame.

Pendant une dizaine de minutes, le Palais des Congrès de Yaoundé était recouvert d'obscurité. Face à la situation, Samuel Eto'o a immédiatement pris la parole pour présenter ses excuses. Les visages des personnalités, éclairés par la seule lumière des flashs de téléphones portables, ont fait le tour des réseaux sociaux. Selon des sources concordantes, le fournisseur national ENEO est à l'origine de cette interruption.

Serge Daura a finalement reçu son Ballon d'Or ainsi que les prix de meilleur buteur et de révélation de l'année après ces moments d'angoisse.

Pourquoi cet incident a pris une dimension judiciaire

L'incident technique s'est transformé en incident politique et médiatique. L'image d'une nation qui bute sur ses infrastructures, au moment même où elle honore ses champions, a été diffusée en direct.

La réponse institutionnelle ne s'est pas fait attendre. Une réquisition officielle de la Gendarmerie Nationale a fuité sur les réseaux sociaux, déclenchant un tollé. Le document, signé du Colonel Nguele Joseph Désiré, Commandant de la Légion de Gendarmerie du Centre, demande à l'Agence de Régulation de l'Électricité (ARSEL) de fournir un rapport détaillé sur les coupures de courant survenues au Palais des Congrès et à l'hôtel Mont Fébé, les 27 février et 22 mars 2026.

La réquisition, datée du 13 avril 2026 et réceptionnée par l'ARSEL le 14 avril 2026, porte le numéro 0172/2-EM/LC/BLCGC. Elle a été initiée avec l'appui du Capitaine Apoh Willybrown Ndumbe, Chef du Bureau de Lutte Contre la Grande Criminalité.

Comment les mécanismes de défaillance se cumulent

Une coupure d'électricité est courante pour les Camerounais mais elle aurait pu être évitée si le Palais des Congrès était équipé d'un système d'alimentation de secours, comme le font les grands établissements hôteliers. Cette absence de dispositif redondant constitue en soi une faute organisationnelle.

Du côté d'ENEO, le contexte est aggravant. En février 2026, l'entreprise alertait sur une recrudescence des actes de sabotage sur le réseau à Yaoundé : plus d'une dizaine de postes électriques vandalisés en quelques semaines dans des quartiers comme Golf, Ngoa-Ekellé ou Messa. Ces tensions structurelles n'ont manifestement pas été anticipées pour sécuriser un événement d'État.

La chaîne de responsabilité implique désormais trois acteurs : ENEO comme fournisseur défaillant, l'ARSEL comme régulateur en charge de la supervision, et les organisateurs de la cérémonie pour l'absence de dispositif de secours.

La question que cet incident pose à l'État camerounais

Une réquisition militaire pour expliquer une panne d'électricité lors d'une cérémonie sportive : le signal est inédit. La Gendarmerie nationale traite désormais la défaillance d'un réseau électrique comme une affaire relevant du Bureau de Lutte Contre la Grande Criminalité. Est-ce la preuve que les institutions prennent enfin la crise énergétique au sérieux ou simplement la réponse circonstancielle à la présence de Chantal Biya dans la salle ce soir-là ?

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#ballondor2025 #cameroun #panneelectrique #ENEO #ARSEL

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