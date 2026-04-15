CAMEROUN :: First short act 12 : utilisation responsable et l'éthique de l'IA dans le 7 e art :: CAMEROON

Les perspectives et les défis liés à l'intelligence artificielle ( IA) dans le cinéma au coeur des réflexions durant 4 jours( du 22 au 25 avril 2026) dans le cadre du Festival Panafricain des Films d'École de Yaoundé : First Short.

C'est ce qui en découle de la conférence de presse tenue ce 14 avril à Yaoundé au Cameroun par l'équipe dirigeante de ce festival qui est rendu à sa 12e édition , placée sous le thème « Cinéma et intelligence artificielle: Enjeux des pratiques dans les écoles de cinéma et audiovisuel».

Selon les organisateurs, nous sommes à l'ère de la révolution numérique, l'Intelligence Artificielle transforme profondément les métiers du Cinéma, de la scénarisation à la postproduction. Ces nouvelles technologies offrent aux créateurs des outils inédits, mais soulèvent aussi d'importantes questions éthiques, artistiques et pédagogiques. Le festival s'engage ainsi à accompagner les jeunes cinéastes et les écoles dans l'intégration réfléchie de ces innovations.

D'après le délégué général de ce festival M.Césaire MOUTÉ, pour appuyer cette thématique « nous avons pensé que les écoles de cinéma devrait s'arrimer à cette thématique actuelle ( IA).

À cet effet, plusieurs Master classes réuniront réalisateurs, producteurs, techniciens et chercheurs venus du Cameroun et d'ailleurs. Ils partageront leurs expériences et débattront des perspectives et défis liés à l'IA dans le cinéma. Les 23 et 24 avril prochain à la salle Sita Bella QG du festival le Dr. Hervé TIWA animera ladite master classe.

Par ailleurs, un atelier de création rassemblera une quinzaine d'étudiants en cinéma et audiovisuel, qui concevront un court-métrage explorant de manière critique les pratiques liées à l'intelligence artificielle. Ce projet pilote marquera le lancement d'un programme de formation sur deux ans, aboutissant à la production d'une web-série ou d'un film qui sera présenté en avant-première lors de la 13e édition du festival.

Comme pays à l'honneur pour cette édition, la belgique le festival mettra donc pour la circonstance le cinéma belge, reconnu pour ses approches innovantes.

Cependant, les objectifs assignés de ce festival repose sur la sensibilisation de l'ensemble des acteurs du cinema aux enjeux et opportunités qu'offre l'Intelligence Artificielle dans les pratiques cinématographiques.

Favoriser un dialogue ouvert entre professionnels, chercheurs, enseignants et étudiants sur les transformations induites par l'IA dans la création et la formation.

Promouvoir le cinéma non seulement, en tant qu'art, mais aussi comme une industrie capable de participer au développement du Cameroun.

Pour cette 12 e édition , 340 films reçus au départ , et une vingtaine retenu en sélection officielle, on compte onze catégories en sélection officielle entre autres :Documentaires (14), Fictions( 15), Espoir( 9).

En outre, le festival offre dans la compétition officielle plusieurs prix, à savoir:

1. LE STYLO D'OR

C'est le meilleur film court metrage de fiction.

2. LE STYLO D'OR DU DOCUMENTAIRE

C'est le meilleur documentaire court metrage.

3. LE STYLO D'OR DE L'INTERPRÉTATION MASCULINE

C'est la recompense du meilleur acteur.

4. LE STYLO D'OR DE L'INTERPRÉTATION FEMININE

C'est la récompense de la meilleure actrice.

5. LE STYLO D'OR DE LA MEILLEURE ÉCOLE

Il s'agit de récompenser la meilleure école de cinéma.

6. LE STYLO D'OR DU MEILLEUR SCENARIO

C'est le meilleur scenario déniche dans la competition.

7. LE STYLO D'OR DE LA WEB SERIE

C'est la meilleure web serie diffusée durant le festival dans la catégorie école ou espoir.

8. LE STYLO D'OR DE L'ESPOIR

Il s'agit du meilleur film indépendant (qui n'appartient a aucune école de cinéma) qui est projeté pendant le festival.

9. LE STYLO D'OR DU FILM ÉTRANGER

Il s'agit du meilleur film non africain en compétition projeté pendant le festival.

10. LE PRIX SPÉCIAL DU JURY

C'est un prix attribué par le jury à un film en competition pour des faits particuliers.

11. LE STYLO D'HONNEUR OU LE PRIX ARTHUR SI BITA

C'est un prix attribué à un cinéaste africain pour l'ensemble du mérite qu'il a de sa carrière de cinéaste.

En somme depuis sa création en 2015, First Short c'est plus de 11150 festivaliers, plus de 20 jeunes accompagnés, plus de 100 ateliers de formation et plus de 200 films projetés. Pour cette 12 e édition le Président du jury Cyrille MASSO par ailleurs réalisateur et producteur de films Camerounais aura la lourde mission celle de

redorer le blason de cette édition par la qualité des films qui seront récompensés pour le Stylo d'Or.

Le rendez-vous est désormais pris pour le 22 avril prochain dès 20h à la salle Sita Bella ( enceinte du ministère de la communication) pour la cérémonie d'ouverture officielle avec projection de films .

Contact First Short +237 676-36-55-43

E-mail : firstshortyaounde@gmail.com

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