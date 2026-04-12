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Université de Buea : cap sur l'énergie renouvelable au Cameroun
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Université de Buea : cap sur l'énergie renouvelable au Cameroun :: CAMEROON

Le 8 avril dernier à 7h30, l'université de Buea a accueilli une formation sur l'énergie renouvelable, organisée par l'Association des Scientifiques Africains pour l'innovation et l'entrepreneuriat sur la coordination de Dr Mwebi Ekengoue Clautaire épaule par Fotso Vincent de Paul, Diffo Jires, et  Boyoko Barandja.

 Près de 150 étudiants de ladite institution ont participé à la formation sur l'énergie renouvelable, avec pour thème” Technologie de l'énergie solaire et applications pratiques".
 
Les participants ont découvert les dernières avancées en matière de technologies solaires, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la production d’énergie, les applications en énergie renouvelable.

Des experts de renom Dr Fendji Marie Danielle, Dr Musong Louis, Djimeli Paulin Marvel et Ateke Fidelis dans le domaine de l'énergie renouvelable ont animé la formation, partageant leurs expériences et leurs connaissances avec les étudiants.
Sous le patronage du professeur Ngono Horace Manga, Recteur de l'université de Buea et le soutien de Agbor Dieudonné, doyen de la" Faculty of Engineering and technology 

( FET), l'objectif de ce séminaire de formation a pour but de sensibiliser les étudiants sur l’importance de l'énergie renouvelable pour l'avenir de l'Afrique. De plus, les intervenants ont souligné que l'énergie solaire est une solution clé pour répondre aux besoins énergétiques du continent.

Précisons que cette première édition a eu lieu dans l'auditorium principal de l'université de Buea, avec le soutien de partenaires tels que Prusch Service, Prosofor Afrique, Ceprited, LEC, Université de Buea, FET, ABAC, Liah Academy, Taku Energy et Remote Energy.

Les participants ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour la qualité de la formation et ont demandé que d'autres initiatives de ce type soient organisées à l'avenir.

L'université de Buea s’éveille à l'énergie renouvelable, et c'est un avenir prometteur qui s'annonce.

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