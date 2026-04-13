Camer.be
Le ministère de la santé publique et Nestlé vont en lutte contre l’anémie au Cameroun
CAMEROUN :: SANTE

Le ministère de la santé publique et Nestlé vont en lutte contre l’anémie au Cameroun :: CAMEROON

La campagne a été ouverte dans le district de santé de Bonassama à Douala. Intitulée Campagne de sensibilisation de lutte contre l’anémie dans la littorale ville de Douala. Elle a pour but de Mobiliser les acteurs autour d’un objectif commun : réduire durablement l’anémie au Cameroun.

Le constat est clair et les statistiques l’approuvent, l’anémie est un problème de santé publique au Cameroun. Elle est d’autant plus préoccupante qu’elle touche les couches les plus vulnérables de la société à savoir : les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. 

Une situation qui a des conséquences néfastes sur la santé maternelle, le développement cognitif de l’enfant et la productivité dans le pays.
 
L’Etat a pris la mesure de la situation à travers son programme de  lutte contre les carences nutritionnelles. Pour le délégué régional de la santé publique du Littoral Ngo’o Mebe Saurel, cette campagne vise à « Informer sur les causes et conséquences de l’Anémie, promouvoir les pratiques alimentaires saines et riches en micronutriments notamment le fer, encourager le recours aux services de santé pour le dépistage et la prise en charge précoce »
 
Ces préoccupations vont en ligne droite de l’engagement sociétale de Nestlé Cameroun qui, au cours de cette campagne s’associe aux professionnels de la santé pour promouvoir l’Education nutritionnelle adaptée au quotidien des familles et des communautés pour leur permettre de faire des choix éclairés au bénéfice de leur santé et celle des enfants.

Une alimentation riche en fer s’impose pour faire reculer la menace. A Nestlé Cameroun on affirme que seule une bonne alimentation peut améliorer la qualité de vie. Aussi, au cours de son allocution, Aboubacar Coulibaly, administrateur général de Nestlé Cameroun a déroulé le plan d’action, sous forme d’engagement  « Une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie. C’est fort de cela Nous prenons des engagements en matière de nutrition santé et de bienêtre. La nutrition reste un des piliers essentiels du développement humain elle conditionne la croissance et l’apprentissage. Améliorer les chances de réussite tout au long de la vie » 

Finalement, Les carences en micronutriments et leurs conséquences restent un défi de santé publique majeur que la campagne Ministère de la Santé Publique Nestlé s’engage à relever. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SANTE

Le ministère de la santé publique et Nestlé vont en lutte contre l’anémie au Cameroun
Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé
Nestlé accusé : zéro sucre en Europe, sucre ajouté en Afrique pour les bébés
Un médecin frappe une patiente en salle d’accouchement, l’ordre des médecins saisit
Plainte contre Brenda Biya : apologie de l’homosexualité et corruption de la jeunesse
Hôpital Régional de Bafoussam : la pénurie de sang met 500 000 vies en danger
L'Assemblée nationale signe un contrat médical sans appel d'offres à Istanbul
Santé mentale : la Fondation BREE de Brenda Biya réhabilite le service de l'hôpital Jamot
Djamen compare Biya, Cavayé et Niat : Qui peut encore gouverner ?
Cavaye Yeguié Djibril évacué en urgence : le silence officiel inquiète
Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée
Baby John, premier nouveau-né de 2026 et symbole d'espoir à Limbe
Devenez Rédacteur

Les + récents

21:34
Détroit d'Ormuz : la Chine avertit les États-Unis, Pékin trace une ligne rouge navale

Détroit d'Ormuz : la Chine avertit les États-Unis, Pékin trace une ligne rouge navale
20:55
Présidentielle Bénin 2026 : Hounkpè concède en 24h, leçon pour l'Afrique francophone

Présidentielle Bénin 2026 : Hounkpè concède en 24h, leçon pour l'Afrique francophone
16:28
Élections locales 2027 au Cameroun : le PCRN de Cabral Libii en ordre de bataille

Élections locales 2027 au Cameroun : le PCRN de Cabral Libii en ordre de bataille
15:06
Affaire Ekane : le juge interdit à la veuve de récupérer le corps de son mari

Affaire Ekane : le juge interdit à la veuve de récupérer le corps de son mari
14:28
Bafoussam : un voisin terrorise le quartier Toket, la police accusée d'inaction

Bafoussam : un voisin terrorise le quartier Toket, la police accusée d'inaction

SANTE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo