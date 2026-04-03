CAMEROUN :: L'expert en médiation Robert NGANGUE insiste sur la nécessité de former des médiateurs qualifiés :: CAMEROON

Cette assertion découle de la conférence publique organisée dans le cadre de la première édition de la Semaine de la Médiation au Cameroun tenue ce 2 avril dans la capitale économique Douala .

Cette conférence publique , organisée par l'association Ombudsperson et Mediation Initiative ( OMI) était placée sous le thème « Donnons une chance à la Médiation pour la paix et la santé sociale », cette rencontre a réuni experts, praticiens et participants autour de la promotion des mécanismes alternatifs de résolution des conflits.

Une ouverture marquée par la culture et l’émotion, avant le début de la conférence, les participants ont assisté à une prestation musicale du groupe NNB, avec une reprise poignante du titre « Enfant soldat » d'Ottou Marcelin.

Ce moment artistique a permis de poser le décor en rappelant les conséquences humaines des conflits et l’urgence de promouvoir la paix.

Une conférence portée et animée par un expert de la médiation Robert Roger NGANGUE DIMBINGO, CEO de Africa Médiation Services. À travers son intervention, il a apporté un éclairage approfondi sur les enjeux, les mécanismes et les opportunités liés à la médiation, en s’appuyant sur des expériences concrètes et des standards internationaux.

Comprendre le conflit pour mieux le transformer.

Les intervenants ont défini le conflit comme une situation d’opposition entre plusieurs parties aux intérêts divergents. Bien analysé, il peut devenir une opportunité de transformation sociale.

Trois éléments essentiels le caractérisent à savoir : la présence d’au moins deux parties, une opposition réelle ou perçue, une interaction tendue. Au cours des échanges , ils ont également insisté sur les phases du conflit : pré-conflit, escalade et post-conflit.

Au cœur des échanges, la médiation s’est imposée comme un outil clé. Elle repose sur un tiers neutre qui facilite le dialogue.

Ses avantages déclinés en ces points: Gain de temps, réduction des coûts, confidentialité ,accords durables.

Entre autre thèmes également abordés: conflits avec les bénéficiaires de projets de , développement, conflits de consommation et de l’économie et Médiation assistée dans les tribunaux.

Pour l'expert en conflit Robert NGANGUE devenir médiateur requiert un parcours structuré. Formation obligatoire dans un institut agréé , environ 100 heures de formation.

Évolution: Junior, qualifié, expert et Senior.

Opportunités

•Évaluateur

•Juge-médiateur

•Négociateur / envoyé spécial.

Cependant , la médiation permet de renforcer la cohésion sociale, prévenir les crises et améliorer la gestion des projets. Elle s’impose comme un outil incontournable dans les sociétés modernes.

Répondant aux questions des journalistes , Roger NGANGUE DIMBINGO a permis de mieux comprendre la vision portée par les acteurs de la médiation, en soulignant que la médiation est avant tout un processus volontaire, centré sur les parties et leurs besoins , elle permet de résoudre des conflits en un temps record, contrairement aux procédures judiciaires longues, elle constitue un outil stratégique pour la paix sociale, notamment dans les contextes africains marqués par des tensions communautaires et institutionnelles

Il a également insisté sur la nécessité de former davantage de médiateurs qualifiés au Cameroun, sensibiliser les populations à l’importance du dialogue, intégrer la médiation dans les pratiques institutionnelles et judiciaires.

Par ailleurs aussi la médiation contribue à renforcer la cohésion sociale, prévenir les conflits , améliorer la gouvernance et sécuriser les projets de développement.

C'est autour des échanges plus approfondi en apartheid que les participants ont pu mesurer l'impact que requiert la médiation celle de contribuer à l'émergence d'une culture de paix durable au Cameroun. Donner une chance à la médiation, c’est choisir la paix, la compréhension et un avenir social plus harmonieux.

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