-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 03 Apr 2026 13:47:08
- |
- 1763
- |
-
CAMEROUN :: Douala : une mobilisation massive pour la neurodiversité lors de la marche “You Are Not Alone” :: CAMEROON
Le dimanche 29 mars 2026, la ville de Douala a vibré au rythme d’une grande marche sportive et solidaire dédiée à la neurodiversité. Baptisée “You Are Not Alone”, l’initiative a rassemblé plus de 500 participants, déterminés à briser les tabous autour de l’autisme et à promouvoir une société plus inclusive.
Dans une atmosphère à la fois conviviale et engagée, citoyens, familles et acteurs associatifs ont répondu présents pour soutenir la cause. Les participants, munis de t-shirts, d’eau et de collations, ont marché dans un esprit de solidarité et de partage. Plusieurs personnalités ont également marqué l’événement de leur présence, notamment la reine Bakoko Larissa Madiba Songue, l’artiste Kotto Boy, ainsi que le maire de Douala 5ᵉ.
Au-delà de la marche, les organisateurs ont posé un geste concret en offrant des dons à des enfants vivant avec des troubles neurodéveloppementaux, traduisant ainsi leur engagement sur le terrain.
Visiblement émue par cette forte mobilisation, la promotrice de l’événement, Stéphanie Maty, également auteure de l’ouvrage « Autisme pourquoi mon fils », a exprimé sa gratitude :« Merci du fond du cœur. Voir autant de personnes réunies pour la neurodiversité est un signal fort. Ensemble, nous pouvons faire avancer l’inclusion de nos enfants. »
Présent à cette marche, le maire de Douala 5ᵉ a salué une initiative citoyenne exemplaire, appelant à davantage d’empathie et de responsabilité collective. « Personne ne choisit d’être différent. Cela peut concerner chacun de nous. Nous devons faire preuve de courage et de solidarité », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant le soutien des autorités locales aux familles concernées.
L’élu a également remercié les partenaires, les forces de maintien de l’ordre et les associations impliquées, exprimant le souhait de voir cette initiative s’inscrire durablement dans le calendrier local.
La dynamique ne s’arrête pas là. Le mercredi 4 avril 2026, une conférence est prévue dès 9h00 à la mairie de Douala 5ᵉ, réunissant parents, experts et sympathisants autour des enjeux de l’autisme et des approches d’accompagnement.
La journée se poursuivra avec la projection du documentaire « Uriel, l’adolescent neurodivergent qui dompte les pinceaux », réalisé par Etienne Talla. Ce film retrace le parcours inspirant d’un jeune autiste qui trouve dans la peinture un puissant moyen d’expression.
Les organisateurs lancent par ailleurs un appel à la solidarité, invitant le public à soutenir leurs actions à travers des dons, afin de renforcer les programmes éducatifs et les campagnes de sensibilisation.
À travers cette mobilisation remarquable, Douala confirme son engagement en faveur d’une société où la différence est reconnue et valorisée comme une véritable richesse.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Nintcheu accuse Atanga Nji de fuir les urnes : l'offensive parlementaire qui secoue le régime
RDPC fracturé : révision constitutionnelle, deux barons brisent la discipline du parti au pouvoir
Le piège est là. Et certains applaudissent.
200 parlementaires complices d'un coup d'État constitutionnel silencieux
Kamto dénonce un coup d'État constitutionnel
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1035741
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 572607
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 459275
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 387341
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 232782
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 221669