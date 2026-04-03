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Douala : une mobilisation massive pour la neurodiversité lors de la marche “You Are Not Alone”
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CAMEROUN :: Douala : une mobilisation massive pour la neurodiversité lors de la marche “You Are Not Alone” :: CAMEROON

Le dimanche 29 mars 2026, la ville de Douala a vibré au rythme d’une grande marche sportive et solidaire dédiée à la neurodiversité. Baptisée “You Are Not Alone”, l’initiative a rassemblé plus de 500 participants, déterminés à briser les tabous autour de l’autisme et à promouvoir une société plus inclusive.

Dans une atmosphère à la fois conviviale et engagée, citoyens, familles et acteurs associatifs ont répondu présents pour soutenir la cause. Les participants, munis de t-shirts, d’eau et de collations, ont marché dans un esprit de solidarité et de partage. Plusieurs personnalités ont également marqué l’événement de leur présence, notamment la reine Bakoko Larissa Madiba Songue, l’artiste Kotto Boy, ainsi que le maire de Douala 5ᵉ.

Au-delà de la marche, les organisateurs ont posé un geste concret en offrant des dons à des enfants vivant avec des troubles neurodéveloppementaux, traduisant ainsi leur engagement sur le terrain.

Visiblement émue par cette forte mobilisation, la promotrice de l’événement, Stéphanie Maty, également auteure de l’ouvrage « Autisme pourquoi mon fils », a exprimé sa gratitude :« Merci du fond du cœur. Voir autant de personnes réunies pour la neurodiversité est un signal fort. Ensemble, nous pouvons faire avancer l’inclusion de nos enfants. »

Présent à cette marche, le maire de Douala 5ᵉ a salué une initiative citoyenne exemplaire, appelant à davantage d’empathie et de responsabilité collective. « Personne ne choisit d’être différent. Cela peut concerner chacun de nous. Nous devons faire preuve de courage et de solidarité », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant le soutien des autorités locales aux familles concernées.

L’élu a également remercié les partenaires, les forces de maintien de l’ordre et les associations impliquées, exprimant le souhait de voir cette initiative s’inscrire durablement dans le calendrier local.

La dynamique ne s’arrête pas là. Le mercredi 4 avril 2026, une conférence est prévue dès 9h00 à la mairie de Douala 5ᵉ, réunissant parents, experts et sympathisants autour des enjeux de l’autisme et des approches d’accompagnement.

La journée se poursuivra avec la projection du documentaire « Uriel, l’adolescent neurodivergent qui dompte les pinceaux », réalisé par Etienne Talla. Ce film retrace le parcours inspirant d’un jeune autiste qui trouve dans la peinture un puissant moyen d’expression.

Les organisateurs lancent par ailleurs un appel à la solidarité, invitant le public à soutenir leurs actions à travers des dons, afin de renforcer les programmes éducatifs et les campagnes de sensibilisation.

À travers cette mobilisation remarquable, Douala confirme son engagement en faveur d’une société où la différence est reconnue et valorisée comme une véritable richesse.

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