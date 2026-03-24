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CAN 2025 : le Tribunal arbitral du sport suspend l’attribution du titre au Maroc
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CAN 2025 : le Tribunal arbitral du sport suspend l’attribution du titre au Maroc :: MOROCCO

Le Tribunal arbitral du sport a gelé l’attribution du titre de champion d’Afrique. Une décision provisoire qui suspend le palmarès de la CAN 2025. Le trophée ne sera remis à aucune nation en attendant l’examen du fond du dossier.

C’est un séisme juridique. Alors que la Confédération africaine de football avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert, le recours sénégalais vient de porter ses premiers fruits. Le TAS, saisi par la Fédération sénégalaise de football, a ordonné une mesure conservatoire qui bloque tout effet officiel de la décision de la CAF.

Une affaire de titre retiré puis attribué

La CAN 2025 s’était achevée dans la confusion. Le Sénégal, initialement vainqueur sur le terrain, avait vu son titre retiré par la CAF pour des motifs procéduraux. Le Maroc avait alors été désigné champion d’Afrique sur tapis vert. Une décision immédiatement contestée par la Fédération sénégalaise.

La FSF a déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport, basé à Lausanne. L’instance suisse, plus haute juridiction sportive mondiale, a accepté d’examiner le dossier en urgence. La décision provisoire rendue suspend l’exécution du verdict de la CAF.

Les causes d’un blocage inédit

Le Tribunal arbitral du sport a jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour attribuer définitivement le titre. Le gel du palmarès vise à préserver les droits de toutes les parties en attendant un examen complet. Une telle mesure conservatoire sur le titre d’une compétition majeure est extrêmement rare.

La cause du litige réside dans les irrégularités procédurales reprochées à la CAF. La Fédération sénégalaise conteste non seulement le fond, mais aussi la manière dont la décision a été prise. Le règlement de la compétition, ses conditions d’application, et le respect du contradictoire sont au cœur du débat.

Comment fonctionne la procédure devant le TAS

Le Tribunal arbitral du sport se définit comme la juridiction suprême en matière de litiges sportifs. Saisi par une fédération ou un athlète, il peut ordonner des mesures provisoires pour éviter un préjudice irréversible avant le jugement définitif.

La mesure conservatoire est une étape intermédiaire. Elle ne préjuge pas du fond. Le tribunal doit désormais examiner le dossier dans sa globalité, entendre les parties, et déterminer si la CAF a respecté ses propres règlements. Cette procédure peut s’étendre sur plusieurs mois.

Une CAN sans champion officiel

La situation place la CAF dans une position intenable. L’instance continentale doit gérer une compétition dont le palmarès est suspendu. Les primes, les médailles, et le trophée lui-même sont bloqués. Les supporters sénégalais et marocains vivent dans l’incertitude.

Cette affaire pourrait redéfinir la gouvernance du football africain. La CAF est déjà sous le feu des critiques pour sa gestion des contentieux. Si le TAS lui donne tort, ce sera un précédent majeur. Les procédures disciplinaires devront être revues. La crédibilité des décisions de l’instance continentale sera durablement affectée.

Le match se joue désormais dans les prétoires. Le gel du titre est une première. Reste à savoir s’il annonce un retournement historique ou un simple sursis. L’Afrique du football retient son souffle. Une chose est sûre : chaque article du règlement sera scruté à la loupe.

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#CAN2025 #TAS #CAF #Senegal #Maroc

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