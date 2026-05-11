CAMEROUN :: AS Roma et Lazio Rome dans le derby de Rome :: CAMEROON

Un beau duel entre deux clubs vivant des situations différentes

Le temps sera reluisant au STADIO OLIMPICO dans la ville de Rome pour les fans et les amoureux du CALCIO. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans cette dernière ligne droite du championnat.

Pour le compte cette rencontre de la 37ème et avant dernière journée de SERIE A la bataille sera rude sur le terrain pour encore être le meilleur en ayant un peu plus jusqu’à plusieurs millions, ceci à travers Supergooal !

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Un match entre deux clubs de la capitale au statut différent

Dans le duel AS ROMA – LAZIO ROME profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux formations qui vivent des situations différentes et se donneront à cœur joie dans cette dernière ligne droite pour rester dans la bataille aux places européennes.

Étant sur ses bases avec sa cote de 1.62, AS ROMA troisième au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur son terrain qui lui fera un grand bien pour se rapprocher au classement. Une belle occasion pour les coéquipiers de NICCOLO PISILLI de prendre le dessus devant un autre adversaire en regain de forme et engranger des points au classement. Les joueurs d’AS ROMA sont déterminés à finir cette saison sur de meilleurs auspices et comptent jouer à fond leur chance afin d’obtenir un bon résultat au terme de ce duel.

Pour LAZIO ROME cinquième au classement avec sa cote de 5.09, il faudra aller réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis et concurrent sur le terrain et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra de se reprendre au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de TIJJANI NOSLIN qui ne se laisseront pas faire aussi facilement dans ce derby en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la fin et leur mettra en confiance.

Ce sera le 42ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 19 victoires pour AS ROMA contre 14 victoires LAZIO ROME et 08 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, AS ROMA

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