Le Maroc annonce la création de sa la Ligue nationale de football féminin :: MOROCCO

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avait indiqué en juillet 2019, son souhait de créer la première ligue de football féminin. Des paroles aux actes, 6 mois plus tard, la FRMF est fière d’annoncer la création de sa ligue nationale de football féminin (LNFF).

La LNFF s’occupera de la gestion des compétitions nationales dont les championnats qui seront composés de deux divisions, comprenant 12 club pour la D1 et 33 clubs pour la D2, dont ces dernières seront réparties en 4 poules (Nord, Oriental, Centre et Sud). La première journée du championnat de football féminin débutera les 14 et 15 décembre au titre de la saison 2019-2020.

Madame Khadija Ila a été élue première présidente de la LNFF pour un mandat de 4 ans. Elle s’est fixée comme objectifs de promouvoir le football féminin auprès du grand public et des annonceurs, notamment à travers la retransmission télévisée de certaines rencontres, afin de rendre le football féminin plus populaire. Elle s'attèlera également à trouver des appuis financiers qui sont cruciaux pour pérenniser le bon développement et la pratique football féminin. En effet, il s'agira entre autres de répondre aux problèmes matériels et d’infrastructures.