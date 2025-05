Incarcération de la Camerouno-Française Flore de Lille au Cameroun : Voici la sortie de ses avocats :: CAMEROON

L'actualité judiciaire post 20 Mai est marquée par l'affaire qui oppose NKENKAM KOUOLAH Magina alias Flore de Lille à l'homme d'affaires Raymond TCHENGANG. L'influenceuse camerounaise a été déférée cette après-midi, à la prison centrale de Yaoundé - Kondengui.

Voici le communiqué de presse de ses avocats:

« Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit :

Sur la base d'une photocopie d'un mandat d'incarcération, notre cliente de nationalité française a été appréhendée à Douala dans la nuit du 21 Mai 2025 et gardée à vue à la Brigade de Bepanda, puis conduite au petit matin du 22 Mai 2025 au parquet du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif sans véritablement s'être faite notifiée des motifs de son interpellation.

Il y a lieu de noter que cette arrestation serait consécutive à l'exécution d'un mandat d'incarcération à la suite du jugement n°1666/COR rendu le 15 Mai 2022, par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif qui aurait condamné notre cliente à verser à sieur Raymond TCHENGANG la somme de FCFA 10.000.000 au titre de dommages - intérêts...

Il n'est pas inutile de rappeler que ce jugement a fait l'objet d'un appel qui a donné lieu à l'arrêt n°519/COR rendu par défaut le 09 Août 2024 à l'égard de notre cliente par la Cour d'Appel du Centre, arrêt contre lequel notre cliente a formé opposition et la première audience est fixée au 06 juin 2025.

C'est fort de cette voie de recours suspensive que nous les Conseils, avons saisi conformément à la loi, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif d'une requête aux fins de mainlevée du mandat signé par ses soins, lequel, devant la pertinence des arguments, a ordonné la mainlevée de ce mandat, et ce, par ordonnance n°0750 du 22 Mai 2025.

Mais contre toute attente, alors que cette ordonnance a été portée à la connaissance de Monsicur le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif et dont le parquet a refusé sans raison d'en recevoir notification pour exécution, nous avons appris avec stupéfaction que notre cliente n été conduite et déposée à la prison centrale de Nkondengui.

C'est le lieu pour les Conseils de s'indigner contre cet abus criard qui a consisté pour Monsieur le Procureur de la République, chargé de l'exécution de la mainlevée dudit mandat, de refuser d'exécuter une décision pourtant rendue au nom du peuple camerounais, sous la forme d'une grosse.

Tout laisse donc croire que notre infortunée cliente serait victime d'un acharnement inexplicable et n'a pas eu la protection et le traitement égalitaire consacrés par la loi et auxquels a droit tout justiciable.

Nous attirons donc pour le dénoncer, l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur le caractère abusif et illégal de l'incarcération dont dame NKENKAM KOUOLAH MAGINA Alias FLORE DE LILLE est l'objet.»

