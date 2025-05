CAMEROUN :: Transformation du Système Éducatif en Afrique Centrale : les enseignants au cœur du changement :: CAMEROON

L'hôtel Sawa de Douala a servi de cadre ce jour à l’ouverture solennelle du Forum Régional sur la Transformation du Système Éducatif en Afrique Centrale (FORTSEAC).

Organisé par le bureau régional de l’UNESCO à Yaoundé en collaboration avec le gouvernement du Cameroun, cet événement marque un tournant stratégique dans la mise en œuvre des engagements pris lors du Sommet de haut niveau sur la transformation de l’éducation convoqué en 2022 par le Secrétaire général des Nations Unies.

Face à une crise éducative mondiale amplifiée par la pandémie de COVID-19, ce forum vient évaluer les progrès réalisés dans les pays d’Afrique centrale en matière de réforme éducative, tout en mettant un accent particulier sur le rôle catalyseur des enseignants. "C’est une évaluation. Nous avons pris des engagements au Sommet sur la transformation de l’éducation en 2022. Ce sont des engagements écrits et signés par nos chefs d’États. Aujourd’hui, nous faisons le point sur leur mise en œuvre", a déclaré Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre camerounais de l’Éducation de base.

L’un des cinq axes majeurs issus du Sommet de 2022 met justement l’accent sur les enseignants, leur formation et leur professionnalisation.

De nombreux pays de la sous-région, notamment le Burundi, le Cameroun, le Congo, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo et le Tchad ont engagé des réformes structurelles autour de ces priorités.

Seulement, les défis persistent, notamment la pénurie d’enseignants qualifiés, l’adaptation à la digitalisation de l’éducation et l’amélioration de l’environnement d’apprentissage. "Nous avons mis les enseignants au centre de la transformation parce que nous pensons que ça doit partir d’eux. La digitalisation est un défi, et les pays font des efforts pour briser la fracture numérique. Les enseignants doivent devenir des guides dans cette transition", a insisté Hilaire Mputu, Directeur par intérim du bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique centrale.

Une feuille de route pour atteindre l’ODD 4

À cinq ans de l’échéance fixée pour l’Objectif de Développement Durable n°4 (ODD4) qui vise une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous le forum de Douala poursuit quatre objectifs spécifiques à savoir, renforcer la coopération régionale par le partage de bonnes pratiques éducatives, promouvoir un plaidoyer fort pour faire des enseignants un pilier central des politiques éducatives, explorer des approches innovantes pour répondre à la pénurie d’enseignants et renforcer leur développement professionnel et proposer des estimations chiffrées pour planifier les besoins en enseignants à l’horizon 2030.

Les travaux du forum aboutiront à une Déclaration commune des États d’Afrique centrale sur la question enseignante, ainsi qu’à l’adoption d’une feuille de route régionale pour accélérer les progrès vers l’ODD4.

Cet espace d’échange s’ouvre sur un espoir partagé : que l’Afrique centrale, en mettant les enseignants au centre de ses politiques éducatives, puisse bâtir une école plus résiliente, plus équitable et tournée vers l’avenir. Le défi est grand, mais l’engagement semble réel.

