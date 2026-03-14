ÉTATS-UNIS :: Détroit d'Ormuz : comment l'Iran paralyse 20 % du pétrole mondial et défie Washington :: UNITED STATES

20 % du pétrole mondial est aujourd'hui bloqué. Depuis le 28 février 2026, le détroit d'Ormuz est devenu le point de rupture d'un conflit militaire ouvert entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Une crise qui redessine la géopolitique de l'énergie.

Un conflit armé déclenché en quelques heures

Dans la nuit du 28 février 2026, une opération militaire conjointe américano-israélienne frappe plusieurs villes iraniennes. Du côté américain, elle est baptisée opération Fureur épique ; côté israélien, opération Lion rugissant. La riposte iranienne est immédiate : missiles sur les bases américaines au Moyen-Orient, et fermeture de facto du détroit d'Ormuz.

Ali Khamenei meurt le 28 février 2026. Un conseil provisoire prend le contrôle du pays. Son successeur désigné, Mojtaba Khamenei, affirme que le blocage du détroit constitue un outil de pression légitime contre l'ennemi américain.

Depuis le 1er mars, 16 navires marchands ont été visés par des frappes iraniennes à proximité du détroit d'Ormuz. Parmi eux, des pétroliers, des cargos, des remorqueurs. L'Organisation maritime internationale recense au moins sept marins morts et trois portés disparus.

Pourquoi Ormuz est la veine jugulaire de l'économie mondiale

Le détroit d'Ormuz se définit comme le passage maritime entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. En temps normal, un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié y transite, ainsi que des matières premières essentielles à environ 30 % de la production mondiale d'engrais, et à des secteurs industriels clés comme l'aluminium.

Pour Washington, toute perturbation à ce point de passage signifie une hausse des prix de l'essence et une inflation galopante, un cauchemar à l'approche des élections de mi-mandat. Pour l'Iran, en revanche, il s'agit de l'ultime levier de pression : Téhéran a affirmé vouloir interdire tout passage de pétrole vers ses ennemis.

Dès l'amorce des frappes américano-israéliennes, les grands armateurs mondiaux ont suspendu leurs opérations dans le détroit. Un blocage sans précédent dans l'histoire récente.

L'arme des mines : simple, bon marché, dévastatrice

Le mécanisme central de cette paralysie repose sur les mines navales iraniennes. Téhéran n'aurait besoin de déployer que 5 % de son arsenal pour miner efficacement le détroit et bloquer la circulation pendant plusieurs mois.

L'Iran disposerait d'un stock estimé à 5 000 ou 6 000 mines navales, incluant des mines dérivantes extrêmement difficiles à intercepter, ainsi que des mines de fond adaptées aux eaux peu profondes du golfe Persique.

Lors de la guerre du Golfe en 1991, les forces irakiennes n'avaient mouillé que 1 300 mines, et il avait fallu plus de deux ans d'opérations intensives pour déclarer le nord du Golfe libre de toute menace. Le défi pour les marines occidentales est donc colossal, d'autant que leurs capacités de déminage ont été réduites ces dernières années.

L'armée américaine a annoncé avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens dans la zone, mais la capacité de l'Iran à constituer une nuisance durable pour la navigation reste une réalité selon les experts.

Les conséquences économiques déjà mesurables

La crainte d'un blocage à long terme a provoqué une flambée du prix du baril de pétrole, qui a frôlé les 120 dollars en début de semaine avant de se stabiliser légèrement. Les marchés financiers réagissent à chaque nouvelle opération militaire.

La double exposition simultanée choc énergétique et choc commercial lié aux tarifs douaniers de l'administration Trump est inédite depuis la stagflation des années 1970.

Pour l'Europe, cette crise révèle que remplacer le pétrole russe par le brut du Golfe après 2022 revenait simplement à échanger une dépendance contre une autre. La diversification post-Ukraine n'a pas résolu la vulnérabilité structurelle du continent.

Enjeux : six mois critiques, cinq ans de recomposition

À court terme, la priorité est la réouverture du détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron a annoncé vouloir bâtir une coalition internationale pour sécuriser les voies maritimes, mobilisant 19 des 23 principaux navires de surface de la Marine nationale, dont le porte-avions Charles de Gaulle. Mais les analystes restent sceptiques sur la faisabilité d'une telle opération.

Sécuriser Ormuz demeure une question complexe : les ressources mobilisées pour les opérations militaires limitent considérablement les moyens disponibles pour escorter les navires civils.

À long terme, la crise révèle que la sécurité industrielle de l'Europe exige non seulement de diversifier les fournisseurs d'hydrocarbures, mais aussi de réduire structurellement la quantité d'énergie fossile que son industrie doit importer. L'électrification des processus industriels et le développement de l'hydrogène bas carbone s'imposent non plus comme contraintes climatiques, mais comme impératifs de souveraineté militaire et économique.

Une crise qui redéfinit les équilibres mondiaux

La fermeture effective du détroit d'Ormuz constitue la perturbation la plus importante de l'ordre énergétique mondial depuis l'embargo pétrolier arabe de 1973. En quelques jours, un passage de 54 kilomètres de large a exposé la fragilité de décennies de mondialisation énergétique.

La question qui s'impose désormais : dans un monde où un seul détroit peut paralyser l'économie planétaire, les démocraties occidentales sont-elles encore capables de construire une souveraineté énergétique réelle ou continuent-elles de déplacer leur dépendance d'une zone de crise à une autre ?

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