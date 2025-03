CAMEROUN :: Raymond Kalla Nkongho : Du sans-abri à l’entrepreneur immobilier, un parcours inspirant :: CAMEROON

L’histoire de Raymond Kalla Nkongho, ancien international camerounais et légende des Lions Indomptables, est bien plus qu’un simple récit de réussite sportive. C’est une leçon de résilience, de détermination et de transformation personnelle. Dans une interview accordée à Hervé Tchami sur Passion Foot Investis, Kalla a partagé un épisode marquant de sa vie, révélant comment il est passé d’une enfance difficile à une réussite éclatante dans le domaine immobilier.

Une enfance marquée par l’adversité

À l’âge de 9 ans, Raymond Kalla Nkongho a vécu un événement traumatisant. Revenant de l’école un jour, il a découvert que la maison que son père avait construite avait été démolie, laissant sa famille sans abri. Cette maison avait été érigée sur un terrain offert par un ami de son père, mais celui-ci l’a vendu à un tiers sans les prévenir. Le nouveau propriétaire a ordonné leur expulsion et a fait raser leur demeure. Cette expérience a profondément marqué Kalla et sa famille, les obligeant à déménager dans une chambrette de 11 m² chez un oncle dans le quartier Akwa à Douala.

Une ascension grâce au football

Malgré ces difficultés, Raymond Kalla Nkongho a trouvé dans le football une échappatoire et une opportunité de changer son destin. Talentueux et déterminé, il a gravi les échelons pour finalement intégrer l’équipe nationale des Lions Indomptables. Sa participation à la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis a été un tournant décisif dans sa vie. Les 13 millions de FCFA qu’il a reçus pour sa participation lui ont permis d’acheter une villa à Bonabéri, où il a immédiatement emménagé avec sa mère.

De footballeur à entrepreneur immobilier

Aujourd’hui, Raymond Kalla Nkongho est un entrepreneur immobilier prospère. Il possède des bureaux, des appartements, des meublés et l’un des plus grands immeubles du quartier Bonamoussadi à Douala. Son parcours est un exemple frappant de la manière dont le sport peut servir de tremplin pour une réussite durable. Kalla attribue son succès à des investissements judicieux et à une gestion rigoureuse de ses finances. Bien qu’il reconnaisse être à l’abri du besoin, il affirme vivre mieux aujourd’hui que pendant sa carrière sportive, grâce à ses activités entrepreneuriales.

Une source d’inspiration

L’histoire de Raymond Kalla Nkongho est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes Africains. Elle montre que, malgré des débuts difficiles, il est possible de surmonter l’adversité et de construire un avenir prospère grâce à la persévérance et à une vision claire. Kalla incarne également l’importance de se préparer à la vie après le sport, en investissant dans des projets durables.

Raymond Kalla Nkongho est bien plus qu’un ancien footballeur. C’est un modèle de résilience et de réussite entrepreneuriale. Son parcours, marqué par des défis immenses et des triomphes retentissants, rappelle que le succès n’est pas seulement une question de talent, mais aussi de détermination et de vision. Aujourd’hui, il continue d’inspirer en montrant que même les débuts les plus modestes peuvent mener à une vie extraordinaire.