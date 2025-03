Visage de femme : Lubiana, la Camerounaise qui joue la kora comme personne :: CAMEROON

Alors que le Cameroun célèbre la femme dans le cadre de fête internationale à elle dédiée, l’artiste musicienne chanteuse, auteur compositeur belgo-camerounaise est au Cameroun pour une série de concerts et de masterclass avec son instrument de prédilection.

Institut français du Cameroun (Ifc), site de Yaoundé. La tournée de Lubiana au « Continent » a commencé le 6 mars dernier et s’achève le 11 à Douala. Un seul concert lui a suffi pour réveiller les esprits et mettre les fans de Yaoundé d’accord. Le public est venu nombreux voir ce spectacle « inédit et inoubliable ». Un show live et semi-live comme on n’avait pas vu depuis quelques années dans cette arène.

Une salle comble, d’hommes de culture, de curieux venus témoigner si la chanteuse qu’on voit dans les réseaux sociaux, à la télévision n’est pas une pâle copie de ce que l’Ifc a mis en affiche dans ses deux sites. C’est bien elle, Lubiana, qu’on voit dans les réseaux et à la télévision ; et même qu’on a vu dans le film documentaire (Terre rouge, qui raconte sa vie en Afrique, son parcours artistique et comment elle est tombée sous le charme de la kora).

Ce beau monde est venu voir cette petite fille Bangoua (de père), jouer la kora comme une femme, artiste de sa génération ne l’avait jamais jouée avant. On a entendu cette foule faire foule ; crier à tue-tête et lui faire des éloges : « Lubiana, une lumière qui jaillit dans la pénombre pour certains ; Lubiana, une boule d’énergie, pleine de vie qui chante ses amours, ses espoirs et ses combats ». Lubiana a donné à la musique ses lettres de noblesse. Lubiana a chanté des chansons de beau répertoire : Terre rouge où l’artiste rend hommage à la terre qui l’a bercée à un moment de sa vie et qui a permis à la kora de venir vers elle ; Diarabi, Rivière des cœurs blessés, Grand-père, Ancestors, La blanche.

A travers Intro Kora, « la métisse » montre comment elle est une virtuose de cet instrument pourtant reconnu ouest-africain ; mais sa rencontre avec Toumani Diabaté l’a mise dans la lignée des héritières de la kora. C’est pourquoi elle est fière de chanter « Mali (accompagnée par Ruben Binam au piano), Djali, Farafina Mousso » ; mais aussi « Echo, Bien-Aimée, Self Love ». C’est 10 chansons pleines de couleurs et de sonorités qui montrent l’immensité et la dextérité de cette artiste qui ne sait faire d’autre que de transmettre l’émotion vitale et suffisante pour guérir les âmes meurtries par des contingences de toute nature.

Lubiana (Lubiana Kepaou de son nom complet), est issue d'une famille de musiciens. Dès l'âge de 8 ans, elle commence à étudier le piano, la guitare, le saxophone et la théorie musicale. Elle s'inscrit au conservatoire à Louvain, option chant. Elle ne suit pas le parcours classique de sa mère et s'oriente vers le jazz. Elle lance sa carrière musicale au niveau du grand public à l'âge de 17 ans, en participant à l'émission The Voice Belgique.