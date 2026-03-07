CAMEROUN :: Héritage Noah : sommation judiciaire contre Me Bayebec après des accusations de vol :: CAMEROON

Yannick Noah passe à l'offensive juridique. L'artiste, par l'intermédiaire de son conseil Maître Philippe Zeller, a fait délivrer une sommation d'huissier à Me Pierre Alexis Bayebec, avocat au barreau du Cameroun. L'objectif est clair : exiger des preuves des accusations portées contre lui dans le magazine « Voici » ou obtenir un démenti public sous 48 heures.

Des accusations graves dans la presse française.

Le 27 février 2026, le magazine « Voici » publie en ligne un article intitulé : « Il me tient quasiment séquestrée ». Les sœurs de Yannick Noah y accusent leur frère d'avoir volé l'héritage familial. L'article cite longuement Me Pierre Alexis Bayebec, leur avocat, qui affirme que la justice camerounaise leur a donné raison après des années de bataille.

Les déclarations de l'avocat camerounais en cause.

Me Bayebec est précisément cité : « Avant de mourir, Zacharie Noah a vendu toutes ses terres à son fils Yannick, ce qui est interdit par la loi. La Justice nous a donné raison sur le plan du droit, mais la partie adverse multiplie les recours, il y a sans doute des pressions sur les juges. » Ces propos ont été repris massivement en ligne et sur les plateaux télévisés français, jetant selon la sommation un discrédit sur l'honorabilité du requérant.

La riposte juridique de Yannick Noah.

Face à ces affirmations, Yannick Noah et ses avocats dénoncent des propos « totalement mensongers et attentatoires à son honorabilité ». La sommation d'huissier, dont nous avons obtenu copie, rappelle qu'aucune décision de justice n'a été rendue à ce jour en faveur des sœurs du requérant. Elle précise également qu'aucun recours n'est pendant devant une juridiction d'appel au Cameroun initié par Yannick Noah.

Une mise en demeure en trois points.

L'exploit d'huissier, signifié le 6 mars 2026 à 16h37, exige de Me Bayebec qu'il communique dans un délai de 48 heures plusieurs éléments précis : les décisions de justice qui auraient donné gain de cause à ses clientes, les recours qu'aurait multipliés le requérant, les preuves des pressions exercées sur les juges, et enfin la loi qui interdirait la vente d'un bien par un parent à l'un de ses enfants.

L'ultimatum : preuves ou démenti.

À défaut de fournir ces éléments probants dans le délai imparti, la sommation requiert que Me Bayebec produise un communiqué sur papier à en-tête de son cabinet démentant formellement les propos qui lui sont attribués. Le document précise que ce démenti devra être publié dans les mêmes conditions que les accusations initiales.

Des poursuites envisagées en France.

La menace judiciaire ne se limite pas au Cameroun. La sommation indique clairement qu'en cas de non-exécution, le requérant engagera des procédures pénales et civiles devant les juridictions françaises pour diffamation. Le magazine « Voici » étant publié à Paris, le terrain juridique français est parfaitement compétent pour traiter d'une action en diffamation et en paiement de dommages et intérêts.

L'absence de preuves au cœur du litige.

Le document judiciaire met l'accent sur un point crucial : aucune décision de justice n'a été rendue en faveur des sœurs de Yannick Noah. La formule « la Justice nous a donné raison » employée par Me Bayebec serait donc dénuée de fondement légal. La sommation qualifie ces propos de mensongers et souligne qu'ils ont été relayés par des milliers de personnes, aggravant le préjudice subi.

Une affaire qui dépasse le cadre familial.

Ce conflit successorale autour de l'héritage Noah dépasse désormais la sphère privée. Il interroge sur la responsabilité des avocats dans leurs déclarations publiques et sur la vérification des faits avant publication par les médias. La justice camerounaise se trouve au centre d'une controverse internationale, alors qu'aucune décision formelle n'a encore été rendue.

Les prochaines 48 heures seront décisives.

Me Bayebec dispose désormais d'un délai très court pour répondre à cette sommation. Soit il produit les preuves de ses affirmations, soit il publie un démenti, soit il s'expose à des poursuites en France. Dans tous les cas, cette affaire met en lumière l'importance cruciale de la charge de la preuve dans les conflits médiatisés. La sommation marque un tournant procédural significatif.

Que reste-t-il des accusations initiales ?

À l'expiration de l'ultimatum, une question centrale demeurera : Me Bayebec parviendra-t-il à justifier ses déclarations devant les tribunaux français, ou Yannick Noah obtiendra-t-il réparation pour ce qu'il considère comme une atteinte grave à sa réputation ?

