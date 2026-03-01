-
© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 01 Mar 2026 16:12:23
- |
- 738
- |
-
CAMEROUN :: Nécrologie : Le journaliste Arnaud Nguefack explose son micro :: CAMEROON
Les téléspectateurs de la chaîne à capitaux privés Canal 2 International, ne se délecteront plus jamais des reportages du journaliste Arnaud NGUEFACK.
Notte confrère, grand reporter de la chaîne verte, a appris Camer.be, est mort, ce dimanche,1er mars 2026,. une semaine après l'accident de la circulation dont il été victime. Une autre version a avancé une mort par accident vasculaire cérébral. Mais cette version a très vite été balayée par les proches du journaliste.
C'est un à l'hôpital général de Yaoundé, au quartier NGOUSSO, qu'Arnaud NGUEFACK a tiré sa révérence. Et c'est dans le funérarium du même hôpital, que les restes de note confrère ont été conservés, en attendant le programme des obsèques.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Nécrologie : Le journaliste Arnaud Nguefack explose son micro
Koffi Olomide épouse Cindy le Cœur : le mariage civil qui officialise leur histoire
Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés
Ali Bongo bloqué à Paris : le refus de visa qui change tout
Une coupure de courant d’ENEO interrompt la cérémonie du Ballon d’Or en direct
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1032873
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 568850
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 456606
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386947
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 229851
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 219290