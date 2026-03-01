CAMEROUN :: Nécrologie : Le journaliste Arnaud Nguefack explose son micro :: CAMEROON

Les téléspectateurs de la chaîne à capitaux privés Canal 2 International, ne se délecteront plus jamais des reportages du journaliste Arnaud NGUEFACK.

Notte confrère, grand reporter de la chaîne verte, a appris Camer.be, est mort, ce dimanche,1er mars 2026,. une semaine après l'accident de la circulation dont il été victime. Une autre version a avancé une mort par accident vasculaire cérébral. Mais cette version a très vite été balayée par les proches du journaliste.

C'est un à l'hôpital général de Yaoundé, au quartier NGOUSSO, qu'Arnaud NGUEFACK a tiré sa révérence. Et c'est dans le funérarium du même hôpital, que les restes de note confrère ont été conservés, en attendant le programme des obsèques.

