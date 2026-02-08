CAMEROUN :: Accident mortel Edéa-Kribi : collision bus-grumier fait plusieurs morts à Mpalla :: CAMEROON

Un drame routier a ensanglanté l'aube camerounaise ce matin. Vers 5 heures, un bus VIP de l'agence TRANSCAM Voyages a percuté violemment un camion grumier au lieu-dit Taz Hôtel, dans la localité de Mpalla, sur l'axe Edéa-Kribi. Le bilan : plusieurs morts, des blessés graves et une nouvelle page sombre dans l'histoire des accidents de la circulation au Cameroun.

Un choc brutal dans l'obscurité matinale

L'impact s'est produit alors que le jour se levait à peine. Le grumier, chargé de bois et en route vers le port de Kribi, aurait heurté le bus de passagers dans des circonstances encore floues. Détail troublant : selon les témoignages recueillis sur place, le camion grumier ne se serait pas arrêté après la collision. Un comportement qui soulève immédiatement la question d'un délit de fuite et complique l'établissement des responsabilités.

Les images qui circulent montrent un enchevêtrement de tôles, des débris sur la chaussée et l'ampleur du choc. Le bus TRANSCAM, réputé pour ses trajets réguliers entre les grandes villes du littoral, transportait plusieurs dizaines de passagers. Combien exactement ? L'information n'a pas encore filtré.

Un bilan humain encore incertain

Les autorités restent prudentes. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué concernant le nombre de victimes. On parle de "plusieurs pertes en vies humaines", une formulation qui laisse craindre un lourd tribut. Les blessés ont été évacués en urgence vers l'hôpital régional annexe de Kribi, où les équipes médicales sont mobilisées pour prendre en charge les cas les plus graves.

Les familles sont dans l'angoisse. L'appel lancé par les autorités est clair : tout proche ayant voyagé sur cet axe ce matin doit être contacté d'urgence. Dans les heures qui viennent, l'identification des victimes permettra de mesurer l'ampleur réelle de la tragédie.

Une enquête sous haute pression

Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête. Les questions fusent : pourquoi le grumier ne s'est-il pas arrêté ? L'excès de vitesse est-il en cause ? L'état de la route, connu pour ses zones dangereuses, a-t-il joué un rôle ? Et surtout : le chauffeur du camion était-il en règle avec les normes de sécurité et les temps de repos obligatoires ?

Cet accident survient dans un contexte préoccupant. L'axe Edéa-Kribi, artère économique vitale pour le transport du bois et des marchandises vers le port en eaux profondes, est régulièrement pointé du doigt pour son insécurité. Grumiers surchargés, dépassements dangereux, absence de signalisation adéquate : les facteurs de risque s'accumulent.

Enjeux structurels d'une tragédie annoncée

Au-delà du drame humain, cet accident révèle une faillite systémique. Le Cameroun enregistre chaque année des centaines de morts sur ses routes, faisant de l'insécurité routière un enjeu de santé publique majeur. Les transporteurs forestiers, souvent sous pression pour livrer rapidement, négligent parfois les règles élémentaires de sécurité.

Qui contrôle réellement l'état des grumiers sur nos routes ? Qui vérifie les heures de conduite des chauffeurs ? Les sanctions sont-elles dissuasives ? Ces questions, posées après chaque accident mortel, attendent toujours des réponses concrètes.

Alors que les secours poursuivent leur travail à Mpalla et que les familles pleurent leurs morts, une interrogation demeure : combien d'accidents faudra-t-il encore pour que la sécurité routière devienne enfin une priorité nationale absolue ?

