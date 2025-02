CAMEROUN :: Évadé dangereux à Bafoussam : Nosso Clifford recherché, gouverneur appelle à la vigilance :: CAMEROON

Un évadé de prison, Nosso Clifford, âgé de 23 ans, sème la panique dans la ville de Bafoussam, dans la région de l’Ouest du Cameroun. Évadé d’un centre hospitalier ce samedi 8 février 2025, cet individu, emprisonné pour vol de chiens et atteint d’une forme de rage sévère, représente une menace sérieuse pour la population. Le gouverneur de la région, Awa Fonka Augustine, a lancé un appel à la vigilance et exhorte les habitants à collaborer avec les forces de l’ordre pour retrouver le fugitif.

Les circonstances de l’évasion

Nosso Clifford, incarcéré pour des faits de vol de chiens, a été transféré dans un centre hospitalier de Bafoussam pour des raisons médicales. Atteint d’une forme grave de rage, son état de santé nécessitait une prise en charge spécifique. Cependant, profitant d’un moment de relâchement de la surveillance, il a réussi à s’échapper, plongeant la ville dans un climat d’inquiétude.

Les autorités locales ont immédiatement lancé une opération de recherche pour retrouver le fugitif. Les forces de l’ordre, appuyées par les services de sécurité, ratissent la région et multiplient les patrouilles pour localiser Clifford, considéré comme dangereux en raison de sa maladie et de son passé criminel.

L’appel à la vigilance du gouverneur

Face à cette situation préoccupante, le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine, a tenu à s’adresser directement à la population. Dans un communiqué officiel, il a appelé les habitants de Bafoussam et des environs à la plus grande vigilance.

« La sécurité de nos concitoyens est notre priorité absolue. Nous demandons à chacun de rester attentif et de signaler toute présence suspecte aux autorités compétentes. Nosso Clifford est un individu dangereux, et sa capture est essentielle pour garantir la paix et la tranquillité dans notre région », a déclaré le gouverneur.

Les mesures de sécurité renforcées

Pour faire face à cette menace, les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif de sécurité renforcé. Des barrages routiers ont été installés aux principales entrées et sorties de la ville, tandis que des équipes spécialisées sont déployées pour traquer l’évadé. Les habitants sont invités à éviter tout contact avec Clifford et à ne pas tenter de l’intercepter eux-mêmes, en raison des risques liés à sa maladie.

La rage : une maladie à ne pas sous-estimer

La rage, dont souffre Nosso Clifford, est une maladie virale grave qui affecte le système nerveux central. Transmise principalement par la salive des animaux infectés, elle peut être mortelle si elle n’est pas traitée à temps. Les symptômes incluent une agitation extrême, des hallucinations, une hydrophobie (peur de l’eau) et une agressivité accrue.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance de la prévention, notamment par la vaccination des animaux domestiques et la prudence en cas de morsure ou de contact avec un animal suspect.

L’évasion de Nosso Clifford à Bafoussam a plongé la région dans un état d’alerte maximale. Alors que les forces de l’ordre redoublent d’efforts pour retrouver le fugitif, la population est appelée à rester vigilante et à collaborer avec les autorités. Cette situation rappelle l’importance de la sécurité publique et de la prévention des maladies comme la rage, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques.