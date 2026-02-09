Camer.be
Comment Rachid Yousry vient consolider le leadership dans la production du Ciment au Cameroun
C’est une entreprise centenaire qui se dote d’un nouveau Directeur General. Rachid Yousry est nouveau Directeur des Cimenteries du Cameroun CIMENCAM comme l’indique le communiqué parvenu a notre Redaction.  

Leader du secteur au Cameroun, produit du ciment et du béton prêt à l'emploi via ses usines de Bonabéri, Figuil et Nomayos, avec une capacité totale dépassant 2 millions de tonnes par an. Elle intègre la production locale de clinker à Figuil (1000 t/jour) pour réduire les importations. 

CIMENCAM a inauguré officiellement sa nouvelle usine moderne à Nomayos le mardi 02 avril 2019. Cet investissement de près de 28 Milliards de Francs CFA avait fait l’objet d’une convention d’investissement signée par le Gouvernement du Cameroun et Cimencam en Mai 2016.

Filiale du Groupe Lafargeholcim, leader mondial des produits et solutions de construction, Cimencam devient ainsi le premier producteur de ciment au Cameroun grâce à sa nouvelle usine. L’infrastructure qui a été inaugurée vient augmenter la capacité opérationnelle des usines Cimencam à plus de 2 millions de tonnes de ciment par an.

Intégralité du Communiqué

