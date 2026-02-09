CAMEROUN :: Polémique du Scanning à Douala : Armes pour le Tchad ou Prétexte Politique ? :: CAMEROON

Le Port Autonome de Douala (PAD) est le théâtre d'une affaire opaque où la sécurité portuaire croise les réalités géopolitiques régionales. Selon des sources proches de l'opérateur TransAtlantic, le cœur du litige serait une mauvaise inspection de trois conteneurs. Officiellement estampillés « aide humanitaire » à destination du Tchad, ils auraient en réalité transporté des armes et munitions. Cette révélation explosive, ni confirmée ni infirmée officiellement, agit comme un catalyseur dans un conflit commercial déjà tendu.

Un contexte géopolitique hautement inflammable

Cette affaire surgit dans un contexte de crise post-électorale au Tchad, un pays voisin où la stabilité est fragile et la frontière poreuse une préoccupation majeure pour les régimes de la sous-région. Évoquer un trafic d'armes vers ce pays est un sujet hautement sensible. Pour certains observateurs, il pourrait s'agir du prétexte idéal pour justifier un changement dans l'attribution des marchés de scanning au PAD, en impliquant de hautes personnalités et en éclipsant les questions de gouvernance économique.

Entre réforme portuaire et guerre des narratifs

Interrogée sur cette possibilité, l'analyse des faits montre une situation complexe. D'un côté, les autorités portuaires, suivant les directives du Premier ministre, œuvrent à clarifier la situation et à rétablir l'opérateur historique SGS dans ses fonctions, mettant fin à une période de double facturation et de blocages. De l'autre, une communication officieuse persiste, alimentant les spéculations. Des voix sur les réseaux sociaux doutent de la véracité de l'histoire des armes, la jugeant trop « grosse » pour être crue, et y voient une manœuvre de plus dans un climat délétère.

Des enjeux qui dépassent le port de Douala

L'enjeu dépasse donc le simple contrat de scanning. Il touche à la crédibilité des institutions portuaires, à la sécurité des frontières maritimes et à l'utilisation d'allégations géopolitiques dans des rivalités économiques. La résolution technique du conflit entre le PAD et SGS est en cours, mais la question de fond demeure : dans l'ombre des conteneurs scannés, quelle est la part de la sécurité réelle et celle du calcul politique ?

Quelle autre révélation, liée à la sécurité régionale, pourrait encore émerger des zones grises du Port de Douala ?

