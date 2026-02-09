Camer.be
Affaire Racine Sagath : la Direction de l’Hôpital Général de Yaoundé s’explique
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Affaire Racine Sagath : la Direction de l’Hôpital Général de Yaoundé s’explique :: CAMEROON

La Direction générale de l’Hôpital Général de Yaoundé (HGY) est sortie de son silence pour démentir les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant une supposée exclusion du musicien camerounais Racine Sagath pour non-paiement de frais médicaux. 

Dans un communiqué officiel publié le 9 février 2026, l’établissement hospitalier dénonce une information infondée assimilée à une fake news.

Selon les précisions fournies par la Cellule de communication de l’hôpital, l’artiste a été admis dans cette formation sanitaire au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026. Il y a bénéficié d’une prise en charge médicale complète, réalisée dans le strict respect des protocoles en vigueur, mobilisant l’ensemble des compétences médicales nécessaires à son état de santé.

Le document précise également qu’après une évolution favorable de son état clinique, Racine Sagath a quitté l’Hôpital Général de Yaoundé le lundi 2 février 2026, à la suite d’un avis médical positif. L’artiste, dont l’état général était jugé préoccupant à son admission, est sorti de l’établissement en bonne condition.

La Direction générale insiste sur le fait que, contrairement aux rumeurs largement diffusées en ligne, aucune facture n’est due par le musicien à l’Hôpital Général de Yaoundé, sa prise en charge ayant été entièrement assurée par la formation sanitaire.

Tout en regrettant la diffusion d’informations erronées, l’Hôpital Général de Yaoundé appelle les populations à la prudence et à la vigilance face aux rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, soulignant la nécessité de s’en tenir aux communications officielles sur des sujets aussi sensibles.

