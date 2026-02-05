Camer.be
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen :: CAMEROON

La panique s'est emparée de Bambili ce Jeudi. Une violente fusillade a éclaté en pleine journée dans la zone universitaire de cette localité du Nord-Ouest camerounais, forçant des centaines d'étudiants à fuir les salles d'examen en pleine session. Le campus est désormais paralysé, les routes vidées de leurs occupants.

Le chaos en plein jour

Les coups de feu ont retenti sans avertissement, semant la terreur dans toute la communauté universitaire. Des témoins rapportent une fusillade nourrie qui a duré plusieurs minutes, provoquant une évacuation massive et désordonnée. Les candidats aux examens ont abandonné leurs copies pour se mettre à l'abri, certains se cachant dans les bâtiments, d'autres fuyant vers les quartiers voisins.

Les axes routiers habituellement animés de Bambili se sont vidés en quelques instants. Des véhicules ont été abandonnés en pleine chaussée, leurs occupants ayant préféré fuir à pied pour échapper aux tirs. L'atmosphère reste extrêmement tendue, avec des habitants terrés chez eux.

Une origine encore floue

À l'heure actuelle, aucune information officielle n'a été communiquée sur l'identité des auteurs de cette attaque ni sur leurs motivations. Les forces de sécurité n'ont pas encore pris position publiquement. Cette absence de clarté alimente les rumeurs et accroît l'anxiété des populations.

Le contexte sécuritaire de la région Nord-Ouest du Cameroun reste particulièrement volatile depuis plusieurs années, marqué par des affrontements récurrents entre groupes armés et forces gouvernementales. Bambili, située à quelques kilomètres de Bamenda, n'a pas été épargnée par ces violences cycliques.

Des examens interrompus, un avenir incertain

L'interruption brutale des examens pose désormais une question cruciale : comment garantir la continuité du calendrier académique dans un environnement aussi instable ? Les autorités universitaires vont devoir prendre des décisions rapides pour rassurer étudiants et parents, tout en assurant leur sécurité.

Cette fusillade rappelle la fragilité du système éducatif dans les zones de conflit. Depuis 2016, des milliers d'étudiants ont vu leur parcours académique perturbé, certains contraints d'abandonner leurs études, d'autres de se déplacer vers des régions plus sûres.

Les enjeux sécuritaires

Cet incident met en lumière l'incapacité persistante des autorités à sécuriser les espaces académiques dans le Nord-Ouest. Les campus, censés être des sanctuaires de savoir, deviennent des cibles ou des zones à risque. La communauté internationale observe avec inquiétude la détérioration continue de la situation humanitaire et sécuritaire dans cette région.

Les étudiants, pris en otage entre revendications politiques et réponses militaires, paient le prix le plus lourd de cette crise qui s'éternise.

Combien de temps encore les étudiants du Nord-Ouest devront-ils choisir entre leur avenir académique et leur sécurité physique ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Bambili #Cameroun #NordOuest #Fusillade #Insecurite #Universite #Bamenda #CriseAnglophone #Education #ActualiteCameroun

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
29 kits Starlink saisis : le Cameroun durcit le contrôle sur l'internet satellite
Droits humains, Prison de Bangangté : le témoignage glaçant de Me Fabien Kengne sur des détenus
Bonabéri : Un fils tente d'étrangler sa mère pour raison sectaire
LIBYE : LA MORT DE SEIF AL-ISLAM KADHAFI – UNE DOULEUR QUI DEPASSE L’HISTOIRE
LA LEGION D’HONNEUR POUR DJAÏLI AMADOU AMAL : LA COURONNE AVANT LES BELLES LETTRES
Maritxu Darrigrand " Miser sur l’art, puissant levier de prévention contre le cancer du sein"
La carte virtuelle MoMo vient ouvrir les utilisateurs aux paiements en ligne à l'internationale
Scanning au port de Douala-Bonabéri: SGS demande le strict respect des instructions de la Primature
SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:59
Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures

Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
14:18
Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire

Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire
14:00
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen

Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
12:27
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme

Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
12:01
Niger vs Orano : le procès pour l'uranium met à nu une crise post-coloniale

Niger vs Orano : le procès pour l'uranium met à nu une crise post-coloniale

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo