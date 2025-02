Ce jeudi 6 février 2025 à 10h, se tiendra une audience décisive devant la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, siège d’Elections Cameroon (Elecam), concernant la publication forcée de la liste électorale nationale pour les élections de 2024. Cette audience, qui se déroule dans un contexte préélectoral tendu, pourrait avoir des répercussions profondes sur la validité des opérations électorales à venir.

La liste électorale nationale, qui doit être unique, exhaustive, sincère et complète, est cruciale pour garantir la transparence du processus électoral. Elle doit également être accessible à toutes les parties prenantes, y compris les électeurs, afin de permettre une vérification adéquate. Depuis les manquements constatés le 31 décembre 2024, la nécessité d’une publication formelle de cette liste est devenue plus pressante.Question d'éviter des doublons sur la liste définitive des électeurs inscrits sur le fichier électoral

Elecam, devra prouver sa crédibilité et sa capacité à mener à bien ses missions de manière transparente. La défense des droits des électeurs éligibles interviendra ultérieurement, mais d’abord, il est impératif que la liste électorale nationale soit publiée de manière effective, sans restrictions ni discriminations.

Le Collectif Sylvain SOUOP, représenté par Me Hippolyte B.T Meli, suivra de près les développements de cette affaire et s’engage à informer le public du Cameroun des suites données à cette audience cruciale

Ci dessous la communication de Me Hippolyte Meli

C'est ce 06 février 2025 à 10h l'audience des débats devant la Cour d'appel du Centre à Yaoundé, Cour d'appel du siège d'Elecam.

Par nos soins, et pour le compte du MRC, Elecam vient de recevoir à titre de notification toutes les pièces, la requête et l'ordonnance fixant la date d'audience.

On pourra débattre contradictoirement du mérite de notre requête ce jeudi.

La formalité de publication de la liste électorale nationale prévue à l'article 80 du Code Electoral est substantielle pour la validité, des opérations préélectorales de révision en cours , de la convocation du corps électoral, de celle de tout scrutin à organiser en 2025 et même de tout résultat d'une quelconque élection.

Le contentieux relatif au non respect de cette formalité a quitté les instances administratives et quasi juridictionnelles pour se déporter entre les mains des juges relevant du pouvoir judiciaire, gardien des libertés fondamentales qui rend ses décisions "au nom du peuple camerounais".

Et c'est ce peuple qui est contenu dans la liste électorale nationale soumise à une publicité formelle, c'est à dire une liste unique, exhaustive, sincère, et complète qui est également soumise à toutes les vérifications utiles des électeurs, des acteurs et intervenants du processus électoral.

C'est lui qui est recherché à travers la publication forcée de la liste électorale nationale depuis les manquements constatés le 31 décembre 2024.

C'est toujours ce peuple des inscrits qui reste titulaire de la souveraineté nationale qui exercera son droit au suffrage en transmettant librement à qui il veut le pouvoir de sa direction.

C'est enfin de ce peuple des inscrits vérifiés qu'émaneront les électeurs éligibles quelque soit leur laideur ou leur beauté, voire leur infirmité électorale.

Le sort de ce peuple des inscrits se joue en ce moment à la Cour d'appel après les prescriptions du Conseil Constitutionnel datées du 21 janvier 2025 contenues dans sa décision contradictoire, entre le MRCet Elecam.

Le droit des électeurs continue à être défendu en permanence en cette phase préélectorale, car une main dictatoriale ou des manipulations des délinquants electoraux peuvent s'emparer du fichier électoral et fausser le jeu démocratique.

Elections Cameroon - Elecam joue aussi sa credibilité et ses capacités à remplir ses missions avec sincérité et transparence.

Viendra le moment de la défense des doits des éligibles, mais après la publication effective, non restreinte ni discriminatoire de la liste électorale nationale issue du fichier électoral national dont la sincérité ne doit souffrir de l'ombre d'aucun doute.

Vous serez informés des suites.

Pour le Collectif Sylvain SOUOP

Me Hippolyte B.T MELI.