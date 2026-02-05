-
© Camer.be : Toto Jacques
- 05 Feb 2026 12:27:32
- |
- 507
- |
-
CAMEROUN :: Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme :: CAMEROON
La justice populaire a encore frappé à Douala. Ce mercredi, deux agresseurs ont été violemment bastonnés par les habitants du quartier Bilongué, dans le troisième arrondissement de la capitale économique camerounaise. Leur crime ? Le vol à l'arraché d'un sac appartenant à une dame.
Les faits
Les deux hommes circulaient à moto lorsqu'ils ont arraché le sac d'une femme en pleine rue. Mais leur forfait n'est pas passé inaperçu. Un automobiliste témoin de la scène a pris la décision de les faucher avec son véhicule, stoppant net leur fuite. Les brigands se sont alors retrouvés à terre, à la merci d'une foule en colère.
Le lynchage évité de justesse
La population du quartier Bilongué, excédée par les agressions répétées, était prête à faire justice elle-même. Les deux malfaiteurs ont reçu une correction mémorable avant l'arrivée des forces de l'ordre. Seule l'intervention rapide des éléments du commissariat du 8e arrondissement leur a sauvé la vie. Ils ont finalement été placés en garde à vue.
Un secteur sous haute tension
Bilongué n'est pas un cas isolé. Ce secteur de Douala III est régulièrement le théâtre d'agressions et de vols à l'arraché. Les habitants dénoncent une insécurité grandissante et l'absence de patrouilles régulières. Face à la lenteur de la justice et au sentiment d'abandon, certains citoyens n'hésitent plus à prendre les choses en main, au risque de basculer dans l'illégalité.
Les enjeux
Cet incident soulève plusieurs questions cruciales. D'abord, celle de l'efficacité de la police dans ces quartiers populaires. Ensuite, celle des limites de la justice populaire, qui peut rapidement dégénérer en lynchage mortel. Enfin, celle de la prévention : comment endiguer cette criminalité de proximité avant qu'elle ne devienne incontrôlable ?
Les autorités locales sont désormais sous pression pour apporter des réponses concrètes et rassurer une population qui ne veut plus vivre dans la peur.
Question finale
Face à l'insécurité croissante dans les quartiers populaires de Douala, la justice populaire est-elle devenue l'ultime recours des citoyens abandonnés par l'État ?
