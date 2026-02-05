Camer.be
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme :: CAMEROON

La justice populaire a encore frappé à Douala. Ce mercredi, deux agresseurs ont été violemment bastonnés par les habitants du quartier Bilongué, dans le troisième arrondissement de la capitale économique camerounaise. Leur crime ? Le vol à l'arraché d'un sac appartenant à une dame.

Les faits

Les deux hommes circulaient à moto lorsqu'ils ont arraché le sac d'une femme en pleine rue. Mais leur forfait n'est pas passé inaperçu. Un automobiliste témoin de la scène a pris la décision de les faucher avec son véhicule, stoppant net leur fuite. Les brigands se sont alors retrouvés à terre, à la merci d'une foule en colère.

Le lynchage évité de justesse

La population du quartier Bilongué, excédée par les agressions répétées, était prête à faire justice elle-même. Les deux malfaiteurs ont reçu une correction mémorable avant l'arrivée des forces de l'ordre. Seule l'intervention rapide des éléments du commissariat du 8e arrondissement leur a sauvé la vie. Ils ont finalement été placés en garde à vue.

Un secteur sous haute tension

Bilongué n'est pas un cas isolé. Ce secteur de Douala III est régulièrement le théâtre d'agressions et de vols à l'arraché. Les habitants dénoncent une insécurité grandissante et l'absence de patrouilles régulières. Face à la lenteur de la justice et au sentiment d'abandon, certains citoyens n'hésitent plus à prendre les choses en main, au risque de basculer dans l'illégalité.

Les enjeux

Cet incident soulève plusieurs questions cruciales. D'abord, celle de l'efficacité de la police dans ces quartiers populaires. Ensuite, celle des limites de la justice populaire, qui peut rapidement dégénérer en lynchage mortel. Enfin, celle de la prévention : comment endiguer cette criminalité de proximité avant qu'elle ne devienne incontrôlable ?

Les autorités locales sont désormais sous pression pour apporter des réponses concrètes et rassurer une population qui ne veut plus vivre dans la peur.

Question finale

Face à l'insécurité croissante dans les quartiers populaires de Douala, la justice populaire est-elle devenue l'ultime recours des citoyens abandonnés par l'État ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Douala #Bilongue #Cameroun #Insecurite #JusticePopulaire #Agression #VolAlarrachage #DoualaIII #Securite #ActualiteCameroun

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
29 kits Starlink saisis : le Cameroun durcit le contrôle sur l'internet satellite
Droits humains, Prison de Bangangté : le témoignage glaçant de Me Fabien Kengne sur des détenus
Bonabéri : Un fils tente d'étrangler sa mère pour raison sectaire
LIBYE : LA MORT DE SEIF AL-ISLAM KADHAFI – UNE DOULEUR QUI DEPASSE L’HISTOIRE
LA LEGION D’HONNEUR POUR DJAÏLI AMADOU AMAL : LA COURONNE AVANT LES BELLES LETTRES
Maritxu Darrigrand " Miser sur l’art, puissant levier de prévention contre le cancer du sein"
La carte virtuelle MoMo vient ouvrir les utilisateurs aux paiements en ligne à l'internationale
Scanning au port de Douala-Bonabéri: SGS demande le strict respect des instructions de la Primature
SUNNA DESIGN, le marché solaire opaque à 21,4 milliards qui éclaire les failles camerounaises
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:59
Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures

Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
14:18
Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire

Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire
14:00
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen

Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
12:27
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme

Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
12:01
Niger vs Orano : le procès pour l'uranium met à nu une crise post-coloniale

Niger vs Orano : le procès pour l'uranium met à nu une crise post-coloniale

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo