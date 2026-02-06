CAMEROUN :: Buea : deux accidents graves en 24 heures, la conduite dangereuse pointée du doigt :: CAMEROON

Buea n'en finit pas avec les accidents. Moins de 24 heures après le crash mortel de Mile 17 qui a coûté la vie à trois jeunes mercredi soir, un nouvel accident grave s'est produit jeudi après-midi à Great Soppo, près de Brigade. Cette fois, pas de morts. Mais trois véhicules détruits et des blessés légers. Le soulagement ne peut masquer l'évidence : les routes de Buea sont devenues dangereuses.

Un carambolage en plein jour

Les faits se sont déroulés en début d'après-midi, sur la montée vers Bongo Square. Une voiture privée roulant à vive allure a percuté un taxi avant de s'encastrer dans un camion K. L'impact a été violent. Les trois véhicules ont subi des dégâts importants, les tôles froissées témoignant de la force du choc.

Heureusement, les occupants des trois véhicules s'en sont sortis avec des blessures mineures. Aucune victime mortelle cette fois. Mais l'accident aurait pu tourner autrement. À quelques mètres près, à quelques secondes près, le bilan aurait été bien plus lourd.

L'excès de vitesse, facteur récurrent

Ce nouvel accident intervient dans un contexte déjà tendu. Mercredi soir, près de Total Molyko sur la colline de Mile 17, un véhicule lancé à pleine vitesse avait quitté la route, tuant trois jeunes sur le coup. Un drame qui avait plongé la ville dans la consternation.

En l'espace de 24 heures, Buea enregistre donc deux accidents graves, dont un mortel. Le dénominateur commun : l'excès de vitesse. Dans les deux cas, les témoins évoquent des véhicules roulant bien au-delà des limites raisonnables, sur des routes étroites et sinueuses où chaque virage peut être fatal.

Great Soppo, Molyko, Mile 17 : ces zones ne sont pas des circuits de course. Ce sont des axes résidentiels, fréquentés par des piétons, des écoliers, des commerçants. La vitesse excessive y est d'autant plus irresponsable qu'elle met en danger non seulement les conducteurs, mais aussi tous ceux qui se trouvent sur leur passage.

Une ville qui appelle à l'action

Les habitants de Buea ne se contentent plus de déplorer. Ils exigent des mesures concrètes. Sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, les appels à la prudence se multiplient. Mais la prudence ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une application stricte du code de la route.

Les contrôles de vitesse sont quasi inexistants. Les dos d'âne, pourtant efficaces pour ralentir le trafic, sont rares. Les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière peinent à toucher les conducteurs les plus imprudents. Résultat : les routes de Buea deviennent des zones à haut risque.

Les autorités locales, la police et les services de transport sont appelés à réagir. Installer des radars, multiplier les contrôles, verbaliser les excès de vitesse, sanctionner la conduite dangereuse : autant de mesures qui pourraient sauver des vies.

Le prix de l'imprudence

Chaque accident évitable est un accident de trop. Les trois jeunes tués mercredi soir avaient un avenir. Les blessés de jeudi auraient pu ne pas s'en sortir. Combien de drames faudra-t-il encore avant que la situation change ?

Les conducteurs ont une responsabilité individuelle. Rouler vite peut donner une sensation de puissance, mais cela ne prend qu'une seconde pour transformer un trajet banal en tragédie. Les passagers aussi doivent oser parler, refuser de monter dans un véhicule conduit dangereusement.

Mais la responsabilité collective est tout aussi importante. Une ville où les accidents se succèdent à ce rythme est une ville qui n'a pas mis en place les mécanismes de prévention nécessaires. Buea mérite mieux.

Un message clair

Les habitants le répètent : la vie n'a pas de pièces de rechange. Une fois perdue, elle ne revient pas. Les familles endeuillées par l'accident de Mile 17 en savent quelque chose. Les blessés de Great Soppo l'ont échappé belle. Mais combien d'autres devront payer le prix de l'imprudence avant que les choses changent ?

La ville de Buea est à un tournant. Soit elle prend des mesures fortes pour réguler le trafic et sanctionner les comportements dangereux, soit elle continuera à compter ses morts. Le choix est clair. L'urgence aussi.

Combien d'accidents faudra-t-il encore avant que Buea impose la discipline sur ses routes ?

