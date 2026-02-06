CAMEROUN :: Issa Tchiroma recule, le FSNC attaque : Alice Nkom bouscule les élections locales :: CAMEROON

Le retrait d'Issa Tchiroma Bakary de la course aux élections locales aurait pu sonner comme une capitulation. Mais c'est tout l'inverse qui se joue. Sous l'impulsion d'Alice Nkom, avocate et porte-parole du parti, le FSNC a décidé de maintenir sa participation. Et cette décision change radicalement la donne.

Un retrait stratégique, pas une démission

Tchiroma ne sera pas candidat. Mais son parti, lui, sera bien présent sur le terrain. Alice Nkom a convaincu le leader historique que l'absence du FSNC aux élections locales reviendrait à offrir un boulevard au RDPC. En jouant la carte de la montée en puissance d'une nouvelle génération de cadres politiques, elle impose une vision : occuper le terrain, grignoter l'hégémonie du parti au pouvoir, et former les futurs leaders dans le feu de l'action.

Une opposition qui ne laisse plus de place vide

Jusqu'ici, certains acteurs politiques avaient misé sur l'inaction du FSNC. Erreur de calcul. Cette participation rebat les cartes. Les candidats du RDPC et des autres formations vont devoir composer avec un adversaire déterminé à rogner leur base électorale, surtout dans les zones urbaines où le parti d'Issa Tchiroma dispose d'une certaine influence.

Alice Nkom ne fait pas dans la dentelle. En portant cette stratégie, elle impose un récit clair : le FSNC ne se contente plus de dénoncer, il agit. Et cette action passe par l'occupation des conseils municipaux et des exécutifs régionaux. Un pari risqué, mais cohérent.

Jeunesse politique : former sur le tas

L'un des arguments massues avancés par Nkom est celui de l'expérience politique. En engageant de jeunes cadres dans ces joutes locales, le FSNC se donne les moyens de constituer une réserve de talents aguerris. Ces élections locales deviennent ainsi un laboratoire, un terrain d'apprentissage pour ceux qui porteront demain les ambitions nationales du parti.

Ce que cela change concrètement

Les partis adverses doivent désormais réviser leur stratégie. Ils ne peuvent plus ignorer le FSNC, ni espérer une victoire par défaut. Chaque circonscription devient un champ de bataille. Et dans un contexte où la domination du RDPC est contestée par une opinion publique de plus en plus critique, chaque voix compte.

Le message est limpide : la politique n'est pas un jeu de dames, c'est une partie d'échecs. Et dans cette partie, le FSNC vient de déplacer une pièce majeure.

Le FSNC peut-il vraiment fracturer le monopole du RDPC aux élections locales, ou s'agit-il d'un coup médiatique sans lendemain ?

