Camer.be
Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire
CÔTE D'IVOIRE :: POLITIQUE

CÔTE D'IVOIRE :: Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire :: COTE D'IVOIRE

La plus jeune députée de l'Assemblée nationale ivoirienne vient de lancer un pavé dans la mare. Naya Jarvis Zamble, élue à seulement 25 ans, défend publiquement la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire. Une prise de position qui enflamme déjà les débats et divise profondément l'opinion publique.

Une proposition qui fait débat

Naya Jarvis Zamble n'y va pas par quatre chemins. Lors d'une récente intervention, la parlementaire a plaidé ouvertement pour que la polygamie soit reconnue légalement dans le pays. Une position audacieuse pour une femme politique de sa génération, dans un contexte où les droits des femmes sont au cœur des combats sociétaux.

Sa proposition intervient alors que la Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays africains, navigue entre traditions ancestrales et aspirations modernistes. La polygamie, bien que pratiquée par une partie de la population, reste un sujet hautement sensible qui cristallise les tensions entre conservateurs et progressistes.

Les arguments avancés

Bien que les détails complets de son argumentaire ne soient pas encore largement diffusés, la députée semble s'appuyer sur une approche de reconnaissance des réalités sociales. Pour certains observateurs, il s'agirait d'encadrer juridiquement une pratique qui existe déjà de facto, afin de mieux protéger les droits de toutes les parties concernées, notamment les femmes et les enfants.

D'autres y voient une tentative de légitimer une pratique souvent critiquée pour ses inégalités structurelles. La polygamie est régulièrement dénoncée par les organisations féministes comme un système perpétuant la subordination des femmes et limitant leur autonomie économique et sociale.

Une élue qui ne fait pas l'unanimité

Naya Jarvis Zamble n'en est pas à sa première controverse. Depuis son arrivée à l'Assemblée nationale, la jeune parlementaire multiplie les prises de position tranchées qui la placent régulièrement sous les projecteurs médiatiques. Sa jeunesse et son franc-parler en font une figure à part dans le paysage politique ivoirien.

Cette proposition sur la polygamie risque d'alimenter les débats pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les réseaux sociaux ivoiriens sont déjà en ébullition, avec des positions diamétralement opposées qui s'affrontent sans concession.

Les enjeux juridiques et sociaux

Sur le plan juridique, légaliser la polygamie impliquerait une refonte profonde du code de la famille ivoirien. Il faudrait définir les droits et devoirs de chaque épouse, les modalités de succession, la répartition des ressources, et surtout, garantir le consentement libre et éclairé de toutes les parties.

Sur le plan social, la question divise même au sein des communautés qui pratiquent traditionnellement la polygamie. Si certains y voient une reconnaissance culturelle légitime, d'autres, notamment parmi les jeunes générations, considèrent cette pratique comme dépassée et incompatible avec l'égalité entre hommes et femmes.

Un débat qui dépasse les frontières

Cette proposition relance un débat qui traverse tout le continent africain. Plusieurs pays ont déjà légiféré sur la question, certains interdisant complètement la polygamie, d'autres l'encadrant strictement, et quelques-uns la reconnaissant pleinement. La Côte d'Ivoire devra choisir sa voie dans ce paysage juridique fragmenté.

La proposition de Naya Jarvis Zamble est-elle un courage politique ou une régression déguisée en pragmatisme culturel ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#NayaJarvisZamble #CotedIvoire #Polygamie #Assemblee #PolitiqueIvoirienne #Debat #DroitsDesFemmes #Legalisation #Tradition #Societe

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire
La famille Ekane implore Paul Biya pour rendre la dépouille d’Anicet
Saif al-Kadhafi, fils du guide libyen, serait assassiné dans son domicile
Bello Bouba Maïgari : le silence calculé d'un opposant historique face à son destin
Cameroun : la semaine décisive avant le discours de Paul Biya à la jeunesse
Cameroun : le ralliement qui durcit le front du boycott électoral
Cameroun 2026 : le silence stratégique du parti au pouvoir avant le scrutin
Cabral Libii défie ses critiques après avoir félicité Biya
L’opposition camerounaise mise sur les législatives pour se légitimer
George Weah dénonce le lien entre mandats illimités et coups d'État en Afrique
Cameroun : la mort politique, une persécution qui ne s’arrête plus
Gabon : la famille Bongo porte sa bataille judiciaire devant la Cour africaine et l'ONU
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:59
Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures

Cameroun : Un sous-préfet supplie la foule lors d'une manifestation contre les coupures
14:18
Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire

Naya Jarvis Zamble plaide pour la légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire
14:00
Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen

Bambili : Fusillade à l'université, étudiants évacuent les salles d'examen
12:27
Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme

Douala : Deux braqueurs lynchés à Bilongué après l'agression d'une femme
12:01
Niger vs Orano : le procès pour l'uranium met à nu une crise post-coloniale

Niger vs Orano : le procès pour l'uranium met à nu une crise post-coloniale

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo