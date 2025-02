CAMEROUN :: MTN et Orange Money bloquent la collecte de fonds de Maurice Kamto pour la présidentielle 2025 :: CAMEROON

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a été confronté à une décision inattendue le vendredi 31 janvier 2025. Les opérateurs de monnaie électronique MTN et Orange Money ont bloqué la puce dédiée à la collecte de fonds pour la campagne présidentielle de Maurice Kamto, candidat du MRC à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Une décision brutale et inexpliquée

Selon un communiqué du MRC, cette mesure a été prise sans préavis ni mise en demeure. À 10h26, un message électronique a informé le parti du blocage de la puce MTN utilisée pour la collecte des fonds. Malgré les démarches entreprises auprès de l’opérateur, aucune explication officielle ou acte juridique justifiant cette décision n’a été fourni.

Le MRC qualifie cette action d’arbitraire et de préjudiciable, soulignant qu’elle entrave le processus démocratique en limitant les ressources financières nécessaires à la campagne de Maurice Kamto.

Les réactions du MRC

Face à cette situation, le MRC appelle ses militants et sympathisants à rester sereins et à patienter pendant que des démarches sont en cours pour obtenir des clarifications et le déblocage du compte. Le parti a également rappelé que les contributions peuvent toujours être versées sur les comptes bancaires actifs suivants :

- UBA : 10033-05207-07031000692-59 (MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU CAMEROUN)

- Afriland : 1005-00001-09931521001-65 (CAMPAGNE PRESIDENTIELLE DE MAURICE KAMTO)

- NFC Bank : 10025-0023-16401147861-53 (MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU CAMEROUN)

Les enjeux de la présidentielle 2025

Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, à quelques mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Maurice Kamto, candidat du MRC et de l’Alliance pour le Changement (APC), est l’un des principaux challengers du scrutin. Le blocage de ses moyens de collecte de fonds soulève des questions sur la neutralité des opérateurs de téléphonie mobile et leur rôle dans le processus électoral.

Les implications pour la démocratie

Le MRC dénonce une tentative d’affaiblir sa campagne et appelle à la transparence et au respect des règles démocratiques. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontés les partis d’opposition au Cameroun, notamment en matière de financement de leurs activités politiques.