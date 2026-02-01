Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), à travers une lettre parvenue ce jour à la rédaction de Camer.be s’indigne contre le décès tragique de dame Bandolo Manga Marie.

L'intégralité de sa sortie en dessous

Déclaration d'indignation à propos du décès de notre compatriote, notre sœur et notre mère, Madame BANDOLO MANGA MARIE, survenue le 25 janvier 2026 à Yaoundé

QUI EN VEUT AU DIVISIONNARE JEAN MARIE MVOGO ?

Dénonciation de la mise en cause d’un haut fonctionnaire de police tranquille et l’atteinte grave à son honneur, sa moralité, son image et ses relations familiales, le Commissaire divisionnaire en retraite JEAN MARIE MVOGO, ancien inspecteur général à la délégation générale à la sureté nationale, ancien directeur de la police judiciaire.

Depuis le décès de notre compatriote et notre sœur, Madame Bnadolo Manga Marie, de piètres voyous, provocateurs, intrigants et sorciers aux langues fourchues, n’ont de cesse de profaner son âme et de souiller sa sépulture. Ces véritables hiboux désœuvrés en quête de visibilité et qui s’ennuient, ont découvert dans les réseaux sociaux, un autre métier, un sale métier, un métier criminel qui ne tardera pas à les mener un à un vers les portes des prisons où sont déjà arrangées leurs places.

J’ai été très choqué cette après-midi, de lire dans l’une de ces ordures des réseaux sociaux, une histoire à dormir debout, faisant porter la responsabilité du décès de notre compatriote et sœur, à un ami, un grand policier, un haut commis de l’Etat, dont j’ai beaucoup apprécié la manière de faire et la façon d’être, tant en privé que lors de ses tenues professionnelles. Jean Marie, ah oui, le CD, je ne l’ai pas revu depuis longtemps. Mais alors, lire une pareille chose, j’ai levé les mains au ciel et me suis mis à chercher son numéro dans mon téléphone, juste pour me rendre compte, que je ne l’ai plus, à force de changer ces instruments à répétition dont nous sommes devenus esclaves.

Le destin des justes se trouve toujours quelque part, avec sa vérité et son témoin, sa chance et ses opportunités. J’attendais ce jour à la Direction de la police judiciaire jusqu’à 17hs, quand j’ai vu arriver mon vieil ami, le CD JMM en personne. J’ai failli tomber de joie, parce que j’allais savoir ce qui se passe vraiment. Et puis, après les accolades inquiètes, vint la clarification.

Mon frère, voilà ce qui me tombe sur la tête. Je viens faire une déposition ici, juste pour la forme, étant policier et responsable. Regarde et lit toi-même le certificat de genre de mort que je viens de retirer. Je n’étais même au courant de rien. J’ai été appelé pour être informé ce jour fatidique, qu’elle se trouvait dans un état pas bien du tout à l’hôpital militaire, ensuite qu’elle est décédée de mort naturelle. Tu peux lire à haute voix. Ce n’est plus un secret.

Et voilà où nous en sommes, voilà comment on ne laisse pas partir les gens en paix pour répondre à l’appel du seigneur. Voilà surtout, comment on détruit une vie, ruine la réputation des gens et jette d’autres en pâture. C’est déjà trop dans notre pays. Un jour c’est un grand patron de la place qui a tué la dame, et puis maintenant c’est un haut commis de l’Etat. Mais pourquoi tout ça, ces provocations, ces dérives ?

Au Divisionnaire Jean Marie Mvogo comme à tous les autres, je voudrais plaider le pardon, l’apaisement et la positivité. Ce sont des imbéciles. Mais il y a plus grave, quand on traîne ainsi un commissaire divisionnaire de surcroît connu dans la capitale, c’est toute la police, le corps en entier, que l’on attaque, diffame et calomnie. Le patron de la police ne doit pas laisser ces malfrats couler la vie douce, ils doivent rendre compte. L’ANTIC nous y aidera.

Paix à l’âme de notre compatriote et notre sœur. Laissez-la se reposer, mourir dans la dignité, et que son deuil soit organisé et conduit avec amour, simplicité, affection, compassion et profonde solidarité.

A Jean Marie, je renouvelle le témoignage de mon amitié, mon immense respect ainsi que de toute ma considération fraternelle. Les gens sont méchants, c’est tout./.

Yaoundé, le 30 janvier 2026