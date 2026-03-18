AFRIQUE :: CAN 2025 : Pourquoi le retrait du titre au Sénégal menace la sécurité juridique du football africain

La récente décision de la Confédération Africaine de Football (CAF), à travers son jury d’appel, annonçant le retrait du titre de la Coupe d’Afrique des Nations au Sénégal, a suscité de vives réactions dans l’opinion sportive. Une telle mesure, rare et hautement symbolique, interroge à la fois sur sa base juridique et sur sa compatibilité avec les principes fondamentaux qui régissent le jeu.

D’un point de vue strictement réglementaire, la CAF fonde sa décision sur ses textes disciplinaires, notamment l’article 82, qui encadre les cas d’abandon de match ou de comportement antisportif grave. Le jury d’appel, en requalifiant les événements survenus lors de la rencontre, semble avoir estimé que les conditions d’une sanction lourde étaient réunies, allant jusqu’à remettre en cause l’issue sportive.

Cependant, cette lecture appelle une analyse plus approfondie à la lumière des Lois du Jeu de l’IFAB, en particulier la Loi 5.2, qui stipule clairement que « les décisions de l’arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives ». En l’espèce, l’arbitre a mené la rencontre à son terme, validé le but décisif et sifflé la fin du match sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal. Mieux encore, la cérémonie officielle de remise du trophée est venue consacrer cette décision, conférant au résultat une valeur institutionnelle et sportive incontestable.

Le rôle de l’arbitre

Ce point est central dans l’analyse. Au regard de l’article 82 évoqué, l’arbitre aurait pu, dans une application stricte du règlement, mettre un terme définitif à la rencontre lors de la sortie des joueurs sénégalais. Toutefois, cela n’a pas été le cas. Au contraire, il a autorisé la reprise du jeu. En permettant cette reprise, il a validé la continuité du match.

Ce choix n’est pas anodin : en relançant la partie, l’arbitre a implicitement considéré que les conditions de poursuite de la rencontre étaient réunies. Dès lors, il a pleinement exercé son pouvoir d’appréciation, consacré par les Lois du Jeu.

Or, comme le rappelle la Loi 5.2 de l’IFAB, « les décisions de l’arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives ». Cela inclut non seulement la validation des buts, mais également le résultat final du match. Ces décisions, intrinsèquement liées au déroulement du jeu, ne peuvent être remises en cause a posteriori par des instances disciplinaires.

Un élément déterminant renforce cette lecture : malgré l’incident lié à la sortie temporaire des joueurs sénégalais, ces derniers sont revenus sur la pelouse, permettant la poursuite et l’achèvement de la rencontre. Ce retour empêche juridiquement de qualifier la situation d’« abandon » au sens strict, condition pourtant nécessaire pour appliquer une sanction de forfait (3-0). Ainsi, si des sanctions disciplinaires amendes ou suspensions individuelles peuvent être envisagées, elles ne sauraient logiquement remettre en cause un résultat acquis sur le terrain et validé par l’autorité arbitrale.

Enfin, revenir sur un résultat après le coup de sifflet final et, plus encore, après une cérémonie officielle de remise de trophée, constitue une exception quasi inexistante dans l’histoire moderne du football. Une telle décision fragilise la sécurité juridique des compétitions et ouvre la voie à des contestations en chaîne.

En conclusion, si la CAF, à travers ses organes disciplinaires, dispose du pouvoir de sanctionner des comportements fautifs, la remise en cause du titre du Sénégal apparaît difficilement conciliable avec les principes fondamentaux du droit du sport. En l’absence de faits d’une gravité exceptionnelle, tels que la corruption ou le dopage systémique, le sacre sénégalais, validé sur le terrain et homologué officiellement, devrait, en toute rigueur, demeurer acquis.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp