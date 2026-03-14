Mandat des députés camerounais : la prorogation obligatoire que personne n'anticipait :: CAMEROON

Le mandat des députés camerounais expire le 30 mars 2026. La loi de prorogation promulguée le 24 juillet 2024 ne laisse aucune marge. Pourtant, une prorogation supplémentaire s'impose déjà non par choix politique, mais par contrainte constitutionnelle pure.

Ce que dit la Constitution, article par article

La loi de prorogation du 24 juillet 2024 a fixé au 30 mars 2026 la date d'échéance du mandat des députés en exercice. Ce délai était connu. Ce qui l'était moins : l'enchaînement mécanique des délais légaux qui rend une nouvelle prorogation inévitable.

L'article 16 de la Constitution camerounaise est formel. L'élection des nouveaux députés doit intervenir 40 jours au moins et 120 jours au plus après la fin du mandat sortant. Soit entre début mai et fin juillet 2026.

Mais une autre règle s'applique simultanément : le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant la date du scrutin. Cette obligation légale crée un conflit de calendrier impossible à résoudre sans intervention législative.

Pourquoi le plancher des 40 jours est inapplicable

Le raisonnement est arithmétique. Si le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant le scrutin, une élection organisée 40 jours après le 30 mars aurait nécessité une convocation dès le 30 décembre 2025. Ce délai est échu. Il est donc caduc.

C'est l'échéance des 120 jours qui devient crédible soit une élection organisée fin juillet 2026 au plus tard. Dans ce schéma, si le corps électoral est convoqué le 30 mars 2026 pour exactement 90 jours, le scrutin législatif se tient fin juin 2026.

Ce décalage produit une conséquence directe et sérieuse : la session parlementaire de juin, inscrite dans la Constitution, ne peut plus se tenir. Le mandat des députés sortants aura pris fin trois mois plus tôt. L'Assemblée nationale serait vide au moment où elle devrait siéger.

Le mécanisme qui rend la prorogation obligatoire

La Constitution camerounaise interdit d'escamoter une session parlementaire ordinaire. Ce n'est pas une option laissée à l'appréciation de l'exécutif c'est une obligation fondamentale du régime représentatif.

Deux voies juridiques permettent de sortir de cette impasse. Première option : une proposition de loi émanant des députés eux-mêmes, déposée et votée avant le 30 mars. Deuxième option : un projet de loi soumis par l'exécutif suivant la même procédure d'urgence.

Dans les deux cas, l'horloge tourne. La prorogation du mandat des députés doit être actée dans les jours qui viennent pour éviter un vide institutionnel constitutionnellement inadmissible.

Une question connexe se pose désormais : cette prorogation sera-t-elle couplée avec celle des conseillers municipaux ? Leur mandat expire obligatoirement avant le 30 mai 2026, selon le même décret du 24 juillet 2024. La marge de manœuvre légale existe : le plafond légal est de 18 mois, seuls 15 ont été accordés en juillet 2024. Trois mois de prorogation supplémentaire restent donc disponibles.

Les enjeux des prochains mois et de la prochaine législature

À court terme, les prochaines semaines sont décisives. Si aucun texte de prorogation n'est adopté avant le 30 mars, le Cameroun entre en territoire institutionnel inédit. Une session parlementaire constitutionnellement obligatoire ne pourrait pas se tenir. Le précédent serait grave.

La gestion du calendrier électoral camerounais 2026 révèle une fragilité structurelle : l'empilement de prorogations successives génère des conflits de délais que seule une intervention législative d'urgence peut résoudre. La pratique est légale. Elle devient cependant de plus en plus coûteuse en termes de lisibilité institutionnelle.

À l'horizon 2028-2030, la question de fond est posée : le Cameroun doit-il réviser ses délais constitutionnels pour les adapter à la réalité de son administration électorale ? Le décalage entre les obligations légales et la capacité opérationnelle du système est structurel.

Le temps presse et les textes ne pardonnent pas

Cabral Libii, député et figure de l'opposition camerounaise, a posé le diagnostic avec précision. Le droit est clair, les délais sont contraints, et la marge de décision se réduit à quelques jours.

La prorogation du mandat des conseillers municipaux et celle des députés pourraient n'en former qu'une seule par souci de cohérence et d'économie législative. Mais cette décision appartient à l'exécutif et à l'Assemblée nationale, qui siège pour encore deux semaines.

Reste une question que le droit ne tranche pas : quand les délais s'accumulent et les prorogations se multiplient, à quel moment le citoyen perd-il confiance dans la prévisibilité de ses institutions ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp