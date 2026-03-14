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Liverpool FC reçoit Tottenham Hotspur en difficulté en Premier League
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Un beau duel en vue pour se mettre au piédestal

Le temps sera reluisant à ANFIELD dans la ville de Liverpool pour les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans cette phase de compétition. Pour le compte cette rencontre de la 30ème journée de PREMIER LEAGUE la bataille sera rude sur le terrain pour encore être le meilleur en ayant un peu plus jusqu’à plusieurs millions, ceci à travers Supergooal !

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Un match entre deux clubs au résultat différent

Dans le duel LIVERPOOL FC - TOTTENHAM HOTSPUR profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux formations qui vivent des situations différentes et se donneront à cœur joie dans cette rencontre pour rester dans la continuité.

Avec sa cote de 1.32, LIVERPOOL FC sixième au classement est le grand favori de ce duel et devra tout faire pour disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur son terrain qui lui fera un grand bien pour maintenir son avance au classement. Une belle occasion pour les coéquipiers de CURTIS JONES de prendre le dessus devant un autre adversaire en mal et consolider leur regain de forme au classement. Les REDS savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur dans cette confrontation et comptent jouer à fond leur chance afin d’obtenir un bon résultat au terme de ce duel.

Pour TOTTENHMA HOTSPUR seizième au classement avec sa cote de 7.64, il faudra aller réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis sur le terrain et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra de ne pas s’enfoncer dans la difficulté au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de ARCHIE GRAY qui ne se laisseront pas faire aussi facilement en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la suite et leur mettra en confiance.

Ce sera le 12ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 04 victoires pour TOTTENHAM HOTSPUR contre 03 victoires LIVERPOOL FC et 04 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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