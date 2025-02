Recrutement de 150 Enseignants dans les Universités d'État du Cameroun : Critères et Détails :: CAMEROON

Sur hautes instructions du président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dion NGUTE, a annoncé l'ouverture de 150 postes d'enseignants dans trois Universités d'État situées à Bertoua, Ebolowa et Garoua. Ce recrutement, prévu pour l'exercice 2025, vise à renforcer le système éducatif camerounais et à offrir des opportunités professionnelles aux citoyens qualifiés.

Les candidats doivent remplir des critères stricts pour postuler. Ils doivent être de nationalité camerounaise, âgés de 45 ans au plus au 1er octobre 2025, et être titulaires d'un Doctorat ou d'un PhD. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir l'excellence académique et de répondre aux besoins croissants en matière d'éducation supérieure.

Les Universités d'État concernées jouent un rôle clé dans le développement régional. L'Université de Bertoua se concentre sur les sciences environnementales et agricoles, celle d'Ebolowa sur les sciences de la santé, et celle de Garoua sur les sciences techniques et technologiques. Ce recrutement massif permettra de renforcer les équipes pédagogiques et de soutenir la recherche dans ces domaines stratégiques.

Pour postuler, les candidats doivent soumettre leur dossier de candidature comprenant un CV détaillé, une copie de leur diplôme de Doctorat ou PhD, ainsi qu'une lettre de motivation. Les dossiers seront examinés par un comité de sélection qui évaluera les compétences académiques et professionnelles des candidats.

Cette annonce s'inscrit dans une série de mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif camerounais. En plus de ce recrutement, des investissements sont prévus pour moderniser les infrastructures universitaires et promouvoir la recherche scientifique.

Si vous remplissez les critères, ne manquez pas cette opportunité de contribuer au développement de l'éducation au Cameroun. Postulez dès maintenant et faites partie de cette initiative ambitieuse.