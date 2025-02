CAMEROUN :: Cysoul : une voix, mais quel gâchis :: CAMEROON

Institut français du Cameroun (Ifc), site de Yaoundé. La salle de spectacle est archicomble. Le jeune, « talentueux », Cysoul (Cyril Fouda Etoundi, de son vrai nom), est en concert le 14 février dernier. L’on comprend que dans le cadre de la Saint-Valentin, il devrait servir de l’amour à son public ayant pris d’assaut cette arène. Cysoul l’a fait. « Il l’a fait de la plus belle des manières », reconnaît une fan incontrôlable. En près de deux heures de show love, « la star » est reprise en chœur de la première à la dernière chanson. Certains fans scandant à tue-tête, « Cysoul qui es-tu ? Qui t’a accouché Cysoul ? Tu es le meilleur ».

A l’annonce de ce concert (gratuit), j’ai dit que c’est là où il faut être. Surtout qu’au Centre culturel Ubuntu de Ruben Binam, le grand Donny Elwood était la tête d’affiche du 14 février. Peut-être surprise que je manifeste l’envie d’y être, la responsable de la communication de l’Ifc de Yaoundé me réserve un billet (presse). Des fois, j’étais obligé de me lever pour voir l’artiste qui d’un seul geste de la main, levait le public. Et ça, j’ai dit bravo mon petit Cysoul.

Mais, il me semble que ce public-là n’est pas (très) différent de celui qui scanderait de la même manière Nyangono du Sud devenu Lil Ngono ou Grand Barack devenu Lil Barack. Tout comme ces fans scanderaient des artistes du même registre que Cysoul tels que Locko, Ko-C, Maalhox le Vibeur, Mr Leo, Joël la Fleur, entre autres. A certains j’ai titillé leur niveau de culture musicale en posant la question s’ils connaissaient Kareyce Fotso, Joyce Babatunde, Gaelle Wondje, Blick Bassy, Ukery, entre autres. J’ai été scandalisé par les réponses.

Avant le show, l’on nous annonce des chansons dans plusieurs styles. Ça été ça. Sur la scène, on a le bassiste (chef d’orchestre), le pianiste, le guitariste, le batteur et les deux chœurs. Cette « étrange » direction artistique attire mon attention. Le manque de percussionniste peut être un choix artistique, mais j’imagine mal les rythmes qu’il a servis ( ben skin, le mbolé ou le bikutsi) sans percussions (tam-tam, tambour, djembé). Le pianiste essayait de le faire à travers sa section percussion, mais ça passait mal. Mais bon…

Pourquoi Cysoul : une voix, mais quel gâchis ? La voix fuyante de Cysoul mais qui sait chanter l’amour le fait bien. Un gâchis parce que cette voix devrait bousculer celle de certains artistes qui font carrière sur le plan international. Je vois mal cette musique-là, « sans âme », rivaliser d’adresse au niveau international. Le problème c’est depuis le début, il y a cinq ou six ans environ. Si direction artistique elle existe vraiment, la faute lui revient. Cysoul écrit, compose et chante. C’est clair. Mais je veux un Cysoul reculer de trois à quatre ans non pas pour simplement écrire et composer des chansons, mais pour créer des chansons. Ce recul donnera l’âme à ses chansons et il sera dans la création qui fonde l’esprit d’un artiste.

Des critiques n’avaient pas lâché le feu Mory Kanté du fait que malgré qu’avec sa kora, sa musique sonnait électrique, et donc n’avait pas d’identité africaine. Ils la voulaient plus originale. Les mêmes critiques trouvaient que Toumani Diabaté malgré qu’il reprenait les symphonies de Mozart on sentait la touche mandingue qui changeait tout ; ou malgré le blues d’Ali Farka Touré où on ressentait l’âme malienne dans les compositions. On va citer « soul makossa » de Manu Dibango, « Amie » de Manfred Ebanda, Birima de Youssou N’dour qui malgré des couleurs africaines ont été reprises par plusieurs générations d’artistes du monde.

Je souhaite que Cysoul, avec son atout vocal, s’inspire de ces grands pour construire sa carrière internationale. Il ne s’agit pas d’aller chanter en France ou aux Etats-Unis devant un public essentiellement composé de Camerounais. Mais de tourner avec des bookers de la place parisienne ou new yorkaise. Et de dire je suis Cysoul, j’ai ma signature.

Je ne suis pas prêt à repartir voir Cysoul en live avant quatre ans.