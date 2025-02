FRANCE :: Tournée de l’Honorable Jean Michel Nintcheu en occident : Une Mobilisation Croissante

Après une tournée triomphale aux États-Unis, l’Honorable Jean Michel Nintcheu, Président du FCC et Coordinateur par intérim de l’APC, a posé ses valises en France pour poursuivre son engagement politique. Accueilli avec ferveur à l’aéroport Charles de Gaulle par les cadres de son parti, il entame une série de rencontres stratégiques à Paris en vue de consolider les bases du FCC en Europe et d’intensifier la mobilisation pour les échéances à venir.

Un Rendez-vous Clé : La Conférence de Presse de Paris

L’un des moments phares de cette visite est la conférence de presse prévue ce samedi 15 février 2025 à 15h00 à l’AGECCA, située au 177, rue de Charonne, 75011 Paris. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder des questions cruciales pour l’avenir politique du Cameroun : Pourquoi cet acharnement autour de la candidature de Maurice Kamto ? Où en est la liste électorale nationale ? Absence du FCC dans la liste des partis publiée par Cameroun Tribune : qu’en est-il vraiment ? La campagne est-elle déjà officiellement lancée ? L’Honorable Nintcheu y répondra en apportant des éclaircissements et en détaillant la stratégie du FCC pour les échéances électorales à venir. Ce rendez-vous est un appel à tous les Camerounais engagés pour le changement à se mobiliser massivement afin de faire entendre leur voix.

Un Engagement Sans Faille Malgré les Défis

Les militants du FCC, sur le terrain, continuent à œuvrer pour le changement, malgré les conditions difficiles et les coupures d’électricité qui entravent leurs actions. Leur détermination reste intacte, et ils bénéficient du soutien inconditionnel de la diaspora, notamment du FCC Europe, qui salue leur engagement et leur persévérance.

Un Appel à la Jeunesse Camerounaise

La mobilisation ne doit pas faiblir. Les jeunes Camerounais sont appelés à rejoindre le mouvement et à prendre part à cette dynamique pour bâtir un avenir meilleur. Pour toute information et adhésion, contactez le Secrétaire national à l’organisation

au +237 6 77 32 44 24.

Informations Pratiques pour la Conférence de Presse :

Date : Samedi 15 février 2025 Heure : 15h00 Lieu :

AGECCA, 177, Rue de Charonne, 75011 Paris Contacts :

+33 6 25 57 55 16 / +33 6 70 70 80 40 / +32 498 03 92 03

L’Honorable Jean Michel Nintcheu poursuit son combat avec détermination.

Cette tournée en Europe s’annonce comme un tournant stratégique pour l’avenir du FCC et de la politique camerounaise.