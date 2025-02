FRANCE :: Un cheminement étudiant transformé en œuvre littéraire : Priscylia Manga en dédicace

Ce samedi, Priscylia Manga, auteure du roman « Et si », paru aux éditions Iroko.fr, a marqué un moment fort en organisant une journée de dédicace. Lors de cet événement, elle a présenté son œuvre à un public attentif, tout en touchant des lecteurs du monde entier grâce aux réseaux sociaux. Le point culminant de cette rencontre a été la mise en lumière de son parcours personnel, entamé en 2020, une histoire riche de résilience et d’ambition. Après la signature et la vente de son ouvrage, l’auteure s’est exprimée avec des mots porteurs de sagesse, tirés de ses expériences en tant qu’étudiante.

À travers ce témoignage, on découvre un texte riche en introspection, profondément universel, qui résonne auprès de toutes celles et ceux traversant des défis similaires. Son message, à la fois personnel et inclusif, traverse les frontières, ce qui d’ailleurs implique une réflexion à la fois intime et inspirante. Voici ce qu’elle déclare :

« 2020, a été une année décisive pour moi. Confinée dans ma petite chambre d’étudiante, étant connectée H24, j’avais le temps. J’avais surtout le temps de ne rien faire et cela m’a énormément stressée. Je suis une personne qui déteste l’oisiveté. Si je brûle ma connexion en regardant ton contenu, je dois en ressortir grandie sinon je passe mon tour. En 2020, j’ai fait une introspection qui a porté du bon fruit : me réconcilier avec la petite fille que j’étais, celle qui aimait écrire pour communiquer avec son entourage.

2022 : L’année de la CONCRÉTISATION

Au crépuscule de mon deuxième cycle universitaire, alors que je rédigeais mon Mémoire, par un concours de circonstances, je me suis jetée dans le vide, dans l’inconnu en participant à un concours d’écriture continental en l’ayant déjà remporté dans mon esprit, ce qui fut le cas 1 mois plus tard. La promesse faite à mon père avait été tenue par la grâce de DIEU. 2025 : l’année de la RECONNAISSANCE

Étant une personne très discrète et réservée, si je décide de me livrer à vous ce matin, c’est pour une raison toute simple : » la patience a des racines amères mais ses fruits sont les meilleurs. » Je souhaite à travers mon témoignage, redonner de l’espoir à quelqu’un qui l’a perdu ou qui n’a jamais cru en lui. Personne n’a l’obligation de croire en toi, si ce n’est toi. Beaucoup vont te décourager et même porter tes rêves en dérision mais ce sont les mêmes qui te demanderont des conseils et te célébreront des années après, that is life, c’est la nature de L’HOMME ! Fais ta part, et DIEU arrosera ta semence.

TA LIMITE, C’EST DIEU QUI LA FIXE !

Je remercie encore le bon DIEU, mes parents, ma famille, mes amis, mes supérieurs hiérarchiques, mes collègues et tous ceux qui m’ont soutenue de près ou de loin. »