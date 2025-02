FRANCE :: Rencontre avec Armandine Nkondock : Agente Immobilière

Armandine Nkondock est une entrepreneure camerounaise spécialisée dans l’immobilier et basée à Bordeaux. Le 2 avril prochain, elle organise une soirée privée à Paris pour présenter les opportunités d’investissement en France aux investisseurs internationaux. Afriksurseine l’a rencontrée pour échanger sur son parcours, sa vision et les ambitions de Archimaid Invest.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Armandine Nkondock, Camerounaise de 31 ans, mère d’une petite fille et fondatrice de Archimaid . Je suis également Ambassadrice de la French PropTech Nouvelle-Aquitaine, intervenante en écoles de commerce et, depuis octobre 2024, Représentante France du programme américain YTILI.

Quel est votre parcours académique et professionnel ?

J’ai suivi un cursus anglo-saxon au Cameroun avant de poursuivre mes études à Bordeaux. J’ai obtenu une Licence en Stratégies et Décisions Économiques à l’Université de Bordeaux, puis un Master en Entrepreneuriat et Management des Projets à l’IAE de Bordeaux. Après plusieurs expériences professionnelles, j’ai décidé de créer Archimaid pour aider ceux qui rencontrent des difficultés d’accès au logement en France.

Vous préparez une soirée privée le 2 avril à Paris. En quoi consiste cet événement ?

En travaillant dans la gestion immobilière, j’ai constaté que de nombreux investisseurs non-résidents souhaitaient investir en France mais se heurtent à des obstacles comme la complexité des procédures, le manque d’informations accessibles et l’absence de structures d’accompagnement. Avec nos partenaires, notamment La Maison d’AVA (réunissant notaires, avocats, fiscalistes, banquiers et agents immobiliers), nous avons conçu cet événement pour présenter des opportunités d’achat et guider les investisseurs à travers chaque étape du processus immobilier, de la sélection du bien jusqu’à l’acquisition et la gestion locative.

Qui sont les invités attendus lors de cette rencontre ?

Nous sélectionnons des investisseurs sérieux du monde entier ayant un projet d’investissement dans les trois prochains mois. Ils cherchent des opportunités en locatif, résidentiel ou patrimonial.

Quel est l’objectif principal de cette initiative ?

L’objectif est d’accélérer les transactions immobilières. Les investisseurs pourront se positionner immédiatement sur les biens présentés ou signer des mandats de recherche personnalisés.

La fiscalité française est souvent perçue comme lourde. Comment votre démarche peut-elle convaincre malgré cet enjeu ?

La fiscalité peut être un atout quand elle est bien maîtrisée. C’est pourquoi nous avons des experts présents pour optimiser les investissements et conseiller les participants selon leurs profils. Au-delà des aspects fiscaux, la France séduit par sa stabilité, son cadre de vie et son positionnement stratégique en Europe.

Certains experts encouragent les investissements en Afrique. Pourquoi incitez-vous plutôt à investir en France ?

Nos investisseurs ne sont pas exclusivement Africains ; nous accompagnons également des Européens, Américains et autres nationalités. L’investissement en France est une opportunité stratégique. Par exemple, depuis le 1er janvier 2025, une loi interdit la location des logements classés G en performance énergétique. Beaucoup de propriétaires, n’ayant pas les moyens de rénover, sont contraints de vendre à des prix très attractifs, créant une fenêtre d’investissement intéressante.

Votre projet ne risque-t-il pas d’encourager une fuite des capitaux hors d’Afrique ?

Les investissements ne sont pas une question de fuite de capitaux, mais de diversification et de rentabilité. Comme mentionné, nos investisseurs viennent de divers horizons et cherchent à optimiser leurs actifs sur plusieurs marchés – France, Dubaï, États-Unis, Sénégal, etc. La France représente une option stratégique parmi d’autres.

Comment accompagnez-vous les investisseurs et comment peuvent-ils vous contacter ?

Notre accompagnement suit plusieurs étapes :

Recherche de biens

Structuration juridique

Acquisition et gestion locative Pour nous contacter :

S’inscrire à la soirée via [lien d’inscription]

+33 6 52 51 98 46 ou Mail: invest@archimaid.com

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

Investir en France, c’est construire et diversifier son patrimoine. Avec Archimaid Invest, nous garantissons un accompagnement complet, de la recherche à la gestion du bien, pour une expérience fluide et sécurisée.

www.archimaid.com